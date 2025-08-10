Зарплата разработчика искусственного интеллекта в 327 раз выше, чем у создавшего атомную бомбу Роберта Оппенгеймера.

Недавно компания Meta предложила 24-летнему исследователю ИИ Мэтту Дейтке 250 000 000 долларов за четыре года, с потенциальной выплатой в 100 миллионов долларов уже в первый год. Дейтке ранее руководил разработкой мультимодальной ИИ-системы Molmo. Его опыт создания систем, работающих с изображениями, звуком и текстом — именно то, что нужно Цукербергу.

Если сравнить его доход с заработком Роберта Оппенгеймера, руководившего Манхэттенским проектом, то последний получал около $10 тысяч в год — примерно $191 тысячу по сегодняшним меркам с учётом инфляции. Даже Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, зарабатывал меньше — $244 тысячи в год по сегодняшним меркам. Разработчик ИИ Дейтке может тягаться с звёздами NBA Леброном Джеймсом, заработавшим $133,8 миллионов, и Стефаном Карри с доходом в $156 миллионов за 2025 год.

Такие огромные суммы объясняются тем, что крупные технологические корпорации делают ставку на создание ОИИ — общего искусственного интеллекта (или суперинтеллекта). Поэтому Meta, Google, OpenAI, xAI и другие делают всё возможное, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, переманивая специалистов друг у друга космическими зарплатами.

Мэтт Дейтке (англ. Matt Deitke; род. 2001) — американский исследователь искусственного интеллекта и предприниматель. По состоянию на август 2025 года работает в Meta Platforms в лаборатории суперинтеллекта, после того как принял предложение о работе на сумму 250 миллионов долларов США. Он также известен работой в Институте Аллена по ИИ и как сооснователь стартапа Vercept. Мэтт Дейтке стал широко известен благодаря стремительной карьере от аспиранта к основателю стартапа и исследователю ИИ. Он часто упоминается как представитель поколения Z в сфере ИИ. Его карьера сравнивается с другими молодыми технологическими предпринимателями, также эксперты подчёркивают ценность нестандартных путей вне традиционной академической среды.