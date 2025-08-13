Эксперт по туризму, глава "travelnews.lv" Айвар Мацкевич поясняет: разная картина складывается потому, что стороны используют в качестве главного показателя разные критерии - государство фокусируется на количестве туристов, в то время как для отрасли важнее всего количество проданных ночей, ведь именно оно показывает реальные доходы.

В свою очередь, Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) уверено, что в этом году число туристов еще существенно возрастет, так как и в летние месяцы количество путешественников стало больше.

Туристическая отрасль Латвии по-прежнему отстает от допандемического уровня, гостиницы продолжают переживать недостаточность загрузки, как и рестораны - сокращенный поток клиентов, отметила Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, назвав ложными публичные высказывания ЛАИР о том, что в скором времени отрасль может выйти на уровень 2019 года. Ассоциация обратила внимание, что данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что за первые пять месяцев этого года число иностранных туристов в Латвии все еще на 96 000 меньше, чем в 2019 году.

Мацкевич еще добавил, что истинную картину в отрасли иллюстрируют и другие данные.

"Конечно, чиновникам хочется хороших цифр, чтобы показать, что они трудолюбиво работают. Вот они и цепляются за эту цифру - число прибывших туристов, - не обращая внимания на количество проданных ночей. В 2019 году, когда был лучший год, мы продали 5,5 млн ночей. В прошлом году мы продали всего 4,7 млн. При этом иностранцам мы продали в 2019 году 3,8 млн ночей и на миллион меньше - в прошлом году. В 2019 году у нас на самом деле самая крупная группа гостей была из России. Приезжая сюда, они проводили здесь несколько дней. Сейчас мы сосредоточены на литовцах и эстонцах. Они, возможно, сначала бронируют четыре ночи, потом смотрят, что погода не такая уж хорошая, приезжают на один день и уезжают. А самая характерная величина для отрасли - проданные ночи. И в данном случае мы видим, что мы весьма далеки от тех цифр, которые были в 2019 году", - заявил Мацкевич.

ЛАИР ранее также отмечало, что раньше примерно 30% иностранных гостей в Латвии были туристами из России и Беларуси, однако сейчас их уже полностью заменили путешественники из Дании, Нидерландов, Великобритании, а также из Литвы.