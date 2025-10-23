За восемь месяцев этого года в Латвии было произведено 50,935 миллиона литров пива, что на 9% меньше, чем в за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД) об обороте акцизных товаров.

За восемь месяцев в Латвию было импортировано 66,03 миллиона литров пива, что на 20,7 % меньше, чем годом ранее.

Всего за восемь месяцев для потребления в Латвии было передано 84,629 миллиона литров пива, что на 6,8% меньше, чем годом ранее.

Объем экспорта пива из Латвии за восемь месяцев сократился на 36,4%, с 44,023 млн литров в 2024 году до 28,002 млн литров в 2025 году.

Как сообщалось, в 2024 году в Латвии произведено в общей сложности 73,866 миллиона литров пива, что на 0,3 % меньше, чем в 2023 году. В прошлом году в Латвию было импортировано 118,999 млн литров пива, что на 7,7% больше, чем в 2023 году.