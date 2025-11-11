Убытки перевозчиков на региональных маршрутах общественного транспорта в этом году могут составить 6,95 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Ассоциация пригласила парламентские фракции на встречу, чтобы найти решение многолетней проблемы недофинансирования общественного транспорта, которое может привести к перебоям в его работе в регионах.

Ассоциация заявила, что с 2022 года себестоимость услуг для перевозчиков значительно выросла. В этом году прогнозируемые убытки перевозчиков с долгосрочными договорами могут составить 6,95 млн евро.

Как заявил Ошениекс, если ситуация не разрешится, последствия могут проявиться уже в ближайшие месяцы. Общей целью является поддержание безопасного, качественного и доступного общественного транспорта для населения регионов, но за последние три года исключительные и непредсказуемые обстоятельства создали ситуацию, когда фактические расходы перевозчиков значительно превышают государственное финансирование.

"Каждый километр - это убыток для компаний. По сути, перевозчики сегодня доплачивают за то, чтобы доставить ученика в учебное заведение, пенсионера в медицинское учреждение, а работника - на работу", - сказал руководитель ассоциации.

Ассоциация отмечает, что в случае неплатежеспособности перевозчиков государство будет вынуждено в срочном порядке искать новых поставщиков услуг, оплачивая их услуги по более высокой цене, а долги неплатежеспособных перевозчиков станут прямым убытком для государства.

Из-за нехватки водителей автобусов в ближайшем будущем во всех регионах Латвии может увеличиться количество невыполненных поездок.

Ассоциация напоминает, что закон о государственных закупках допускает внесение существенных изменений в договор, если они необходимы по причинам, которые не могли быть предусмотрены заказчиком. Такие изменения не могут превышать 50% от первоначальной цены договора.

Ассоциация напоминает, что маршрутная сеть в Латвии разделена на 16 лотов, или участков. В период с 2019 по 2025 год Автотранспортная дирекция заключила долгосрочные договоры на 14 лотов в рамках пяти конкурсов. Однако два лота - "Цесис" и "Сигулда, Лимбажи" - до сих пор остаются без долгосрочных договоров.