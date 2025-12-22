Банковский сектор Латвии в первом полугодии текущего года получил прибыль в размере 329,262 млн евро, что на 27% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют обнародованные Банком Латвии данные.

Процентные доходы банков за девять месяцев 2025 года составили 964,017 млн евро, что на 17,3% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, тогда как процентные расходы снизились на 20% и составили 255,631 млн евро.

При этом денежные доходы от банковской комиссии за девять месяцев текущего года составили 273,525 млн евро, что на 5,7% больше, чем за девять месяцев 2024 года, а денежные расходы по банковской комиссии выросли на 8,6% - до 84,765 млн евро.

На конец сентября 2025 года активы банковского сектора составляли в общей сложности 31,107 млрд евро, что на 2%, или 616,538 млн евро больше, чем на конец 2024 года, когда активы банковского сектора составляли 30,491 млрд евро.

Объем кредитов, выданных банками небанковским клиентам, к концу сентября составил 18,075 млрд евро, что на 8,5%, или 1,414 млрд евро больше, чем на конец 2024 года.

В том числе объем займов, выданных внутренним клиентам, на конец сентября 2025 года, составил 15,084 млрд евро, что на 8,6%, или 1,201 млрд евро больше, чем в конце прошлого года.

Размер займов, выданных внутренним домохозяйствам в конце сентября, составил 7,202 млрд евро, что на 8,8%, или 581,436 млн евро больше, чем в конце 2024 года, а размер займов, выданных внутренним нефинансовым обществам, составил 7,405 млрд евро, что больше на 9,7%, или на 656,733 млн евро, в том числе малым и средним предприятиям в виде займов выдано 4,584 млрд евро, что на 11,4%, или 467,764 млн евро больше, чем в конце прошлого года.

По вкладам на 30 сентября этого года банки привлекли 25,987 млрд евро, что на 1,7%, или 428,38 млн евро больше, чем в конце 2024 года.

В том числе объем вкладов внутренних клиентов по сравнению с концом прошлого года вырос на 0,8%, или на 170,702 млн евро, и на конец сентября составил 21,233 млрд евро.

Размер вкладов внутренних домохозяйств за девять месяцев текущего года вырос на 4,8%, или на 535,426 млн евро, составив на 30 сентября 2025 года 11,74 млрд евро, а размер вкладов внутренних нефинансовых обществ уменьшился на 3,8%, или на 296,481 млн евро, составив 7,603 млрд евро.

Данные Банка Латвии также свидетельствуют, что рыночная доля пяти крупнейших банков по активам на конец сентября этого года составила 87,58% (на конец 2024 года - 88,28%), по кредитам небанковским клиентам - 86,37% (87,46%), а по вкладам небанковских клиентов - 89,22% (88,64%).

В 2024 году общая прибыль банковского сектора составила 569,533 млн евро, в том числе за девять месяцев прошлого года - 451,109 млн евро.