Через два-три года придётся «затянуть пояса» – эксперт предупреждает о бюджетном дефиците

Бизнес
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Бюджетный дефицит Латвии велик. Хотя в настоящее время это объяснимо и связано с ростом расходов на оборону, тревогу вызывает то, что через два-три года государству придётся "затянуть пояса", поскольку завершится действие предоставленных Европейской комиссией исключений, и необходимо будет решать последствия ранее принятых решений, прокомментировал в подкасте tv3.lv "Piķis un ģēvelis!" руководитель отдела исследований Банка Латвии Карлис Вилертс.

В целом, по словам эксперта, примерно к 2028–2029 году в бюджете придётся найти около 600 миллионов евро, что составляет примерно от 1 до 1,2% от ВВП.

"В какой-то форме пояса придётся затянуть. Это можно сделать, сокращая расходы, повышая налоги, сокращая работников – оптимизируя государственный сектор", – сказал Вилертс.

Банк Латвии проанализировал различные сценарии, при которых "затягивание поясов для государства было бы наименее болезненным". Оптимальным вариантом эксперт назвал сокращение расходов, включая увольнение работников в государственном секторе.

Один из более экстремальных сценариев предусматривает сокращение до 8000 сотрудников государственного сектора, а также урезание других расходов в этой сфере.

Вилертс в подкасте пояснил, что центральный банк разрабатывает экономические прогнозы дважды в год, широко используя математические и эконометрические модели, а также анализ различных сценариев. Это служит как основой для прогнозов, так и их проверкой, особенно при оценке инфляции и экономического роста.

tv3.lv

#налоги #банк Латвии #Латвия #инфляция #расходы #экономика
Оставить комментарий

  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Вместо того, чтоб лечить детей бесплатно - мы миллионы 404-й посылаем. От нефти отказались, от газа отказались, от электричества отказались, от транзита, да вообще всё похоронили. И вдруг - придется пояса затянуть? да ладно! А должно быть наоборот? За кого латыши голосовали - пусть то и хлебают двумя руками. Осталось за малым - отключить ЛВ от еврокормушки. Но это дело времени. своих крестьян уже по миру пустили. Но бб.лв рапортует - что все довольны! Как минимум 85%) Читаешь и просто диву даешься. - это для умалишенных печатают? Или перепечатка латышской прессы?

    34
    1
  • AM
    Aivars Maksim
    23-го декабря

    Atklāti rakstīt ko cilvēki zina jau iepriekš tas ir bezjedzīgi jo var uzrauties uz ĺoti lieliem sodiem tāpēc labāk mēli tuēt aiz zobiem

    2
    23
  • З
    Злой
    23-го декабря

    ......там слово взвыла бы уже.....

    10
    4
  • З
    Злой
    23-го декабря

    Такие сотни миллионов на украину.....я бы удивился что тут было бы всё хорошо....доброму, специально для тебя, достиг юбилея, моё не вложение в латвийскую экономику с 2022 года достигло ровно 10000 евро и я продолжу, жаль русскоязычные или туповаты или ассимилировались уже, но если бы они так как я латвия взяла бы!

    18
    6
