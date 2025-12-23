Бюджетный дефицит Латвии велик. Хотя в настоящее время это объяснимо и связано с ростом расходов на оборону, тревогу вызывает то, что через два-три года государству придётся "затянуть пояса", поскольку завершится действие предоставленных Европейской комиссией исключений, и необходимо будет решать последствия ранее принятых решений, прокомментировал в подкасте tv3.lv "Piķis un ģēvelis!" руководитель отдела исследований Банка Латвии Карлис Вилертс.

В целом, по словам эксперта, примерно к 2028–2029 году в бюджете придётся найти около 600 миллионов евро, что составляет примерно от 1 до 1,2% от ВВП.

"В какой-то форме пояса придётся затянуть. Это можно сделать, сокращая расходы, повышая налоги, сокращая работников – оптимизируя государственный сектор", – сказал Вилертс.

Банк Латвии проанализировал различные сценарии, при которых "затягивание поясов для государства было бы наименее болезненным". Оптимальным вариантом эксперт назвал сокращение расходов, включая увольнение работников в государственном секторе.

Один из более экстремальных сценариев предусматривает сокращение до 8000 сотрудников государственного сектора, а также урезание других расходов в этой сфере.

Вилертс в подкасте пояснил, что центральный банк разрабатывает экономические прогнозы дважды в год, широко используя математические и эконометрические модели, а также анализ различных сценариев. Это служит как основой для прогнозов, так и их проверкой, особенно при оценке инфляции и экономического роста.

