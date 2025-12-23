Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовьтесь: с 1 января в Латвии пачка сигарет подорожает на 1,70 евро, литр топлива на 3 цента 7 30355

Бизнес
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Готовьтесь: с 1 января в Латвии пачка сигарет подорожает на 1,70 евро, литр топлива на 3 цента

В следующем году в Латвии вырастут цены на топливо и табачные изделия, сообщила Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ).

В результате повышения акцизного налога с 1 января 2026 года увеличатся розничные цены на указанные товары.

ЛАТ прогнозирует: цена пачки из 20 сигарет увеличится с 5,40 до 7,10 евро, цена сигар и сигарилл в упаковке из десяти штук вырастет на 0,50 евро, а курительного табака в упаковке 40 граммов — на 0,90 евро.

В свою очередь, цена бензина и дизельного топлива увеличится на три цента за литр, а автогаза — на семь центов за литр.

Указанные изменения цен являются минимальным возможным повышением.

И это еще не все. ЛАТ отмечает, что рост цен на топливо существенно влияет на стоимость продуктов питания и других потребительских товаров: повышение цен на топливо на 5% приводит к росту цен на потребительские товары примерно на 1%.

Также ассоциация напоминает, что ставки акцизного налога на алкогольные напитки изменятся с 1 марта 2026 года.

Одновременно ЛАТ подчёркивает, что в ряде государств — членов Европейского союза налоги не были повышены, а в Польше было применено президентское вето.

Читайте нас также:
#цены #Латвия #топливо #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
2
2
21
5
57

Оставить комментарий

(7)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    24-го декабря

    Анализируя, всё что делают эти маломощные... Чехать они хотели на вас.... Им побарабану... Удачи. Молчите и дальше.....

    58
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    Новогодние подарки "От Сейма - людям!" в этом году ожидаются в виде метрового куска веревки, заботливо намыленного депутатами во время пустой болтовни на заседаниях этого бесполезного органа власти.

    88
    3
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    А почему местные латыши резко так акциз-то приподняли? А потому, что сейчас венесуэла жахнется и ценник взлетит. А акциз-то от базовой цены идет. Все логично. Денег взять неоткуда - будем грабить латышей. Если конечно они хотят на работу ездить, а не ходить. Я считаю - мало взяли - надо было больше. и внезапно литр будет по 4 евро. И велодорожки почти построили. Почти успели. А я то думал - зачем вся эта инфраструктура в северной стране? Да все логично)))))

    150
    8
  • ES
    Ella Stroika
    23-го декабря

    Всё для народа. Спасибо, страна.

    183
    6
  • lo gos
    lo gos
    23-го декабря

    Чем хуже, тем лучше

    91
    3
  • Е
    Ехидный
    23-го декабря

    это в любой другой стране повышение цен на топливо на 5% повысит цены на продукты на !% !!! у нас будет обвальное повышение - к гадалке не ходи !!!

    136
    4
  • Е
    Ехидный
    Ехидный
    23-го декабря

    1%

    39
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео