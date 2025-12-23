В следующем году в Латвии вырастут цены на топливо и табачные изделия, сообщила Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ).

В результате повышения акцизного налога с 1 января 2026 года увеличатся розничные цены на указанные товары.

ЛАТ прогнозирует: цена пачки из 20 сигарет увеличится с 5,40 до 7,10 евро, цена сигар и сигарилл в упаковке из десяти штук вырастет на 0,50 евро, а курительного табака в упаковке 40 граммов — на 0,90 евро.

В свою очередь, цена бензина и дизельного топлива увеличится на три цента за литр, а автогаза — на семь центов за литр.

Указанные изменения цен являются минимальным возможным повышением.

И это еще не все. ЛАТ отмечает, что рост цен на топливо существенно влияет на стоимость продуктов питания и других потребительских товаров: повышение цен на топливо на 5% приводит к росту цен на потребительские товары примерно на 1%.

Также ассоциация напоминает, что ставки акцизного налога на алкогольные напитки изменятся с 1 марта 2026 года.

Одновременно ЛАТ подчёркивает, что в ряде государств — членов Европейского союза налоги не были повышены, а в Польше было применено президентское вето.