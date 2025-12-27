Baltijas balss logotype
91% британцев на «ты» с криптовалютой 0 525

Бизнес
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Воротилы лондонского Сити охотно взялись за торговлю биткойнами.

Воротилы лондонского Сити охотно взялись за торговлю биткойнами.

Совокупные активы местных криптотрейдеров заметно выросли.

Мировую тенденцию равнодушия к новому и безразличия к ближнему подтвердила Великобритания, где внезапно сократилось число криптоинвесторов.

Доля владельцев криптовалют среди жителей Великобритании сократилась до 8 %, сообщили авторы исследования, проведенного Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA) при участии платформы YouGov. В исследовании за 2025 год приняло участие 2352 респондента.

В 2024 году криптовалютами владело примерно 12 % взрослого населения страны. В 2023 году — 10 %, а в 2022 году — 4,1 %. Регулятор объяснил изменения тем, что после резкого обвала крипторынка в связи с крахом криптобиржи FTX многие розничные инвесторы стали осторожнее относиться к криптовалютам. Доверие инвесторов к криптоактивам также могло снизиться из-за высокой волатильности рынка и внешнеполитической напряженности.

Несмотря на то что число британцев, владеющих криптовалютами, сократилось, совокупные активы местных криптотрейдеров заметно выросли. Каждый пятый владелец криптовалюты в Великобритании располагает портфелем стоимостью от 1001 до 5000 фунтов стерлингов. Одновременно резко уменьшилась доля тех, чьи криптоактивы не превышают 100 фунтов.

При этом уровень осведомленности населения о крипторынке остается стабильно высоким — 91 %, на уровне прошлого года. Продолжает расти и осведомленность о стейблкоинах. Она увеличилась с 53 % в 2024 году до 58 % в 2025-м. Чаще всего криптодержатели предпочитают покупать активы через централизованные биржи, например, Coinbase, Binance или Kraken.

На прошлой неделе FCA сообщило, что в следующем году может разрешить британским компаниям экспериментировать с платежами в стейблкоинах, а также планирует завершить разработку правил регулирования цифровых активов.

Четырехлетний поведенческий паттерн биткоина обычно всегда был связан с халвингом — событием, которое происходит каждые четыре года и снижает темпы эмиссии. На раннем этапе аналитики объясняли рост цены вблизи халвинга классическим соотношением спроса и предложения. Со временем часть биткоин-сообщества превратила это объяснение в устойчивый «консенсус», из которого выросла идея четырехлетнего цикла.

Группа трейдеров — возможно, неосознанно — начала действовать синхронно, выстраивая покупки и продажи под ожидаемый ритм халвинга. Такое неформальное согласование можно описать как «картельное» поведение. Оно втянуло в эту логику и сторонних участников рынка, в результате чего среди трейдеров закрепилась доминирующая культура, поддерживающая представление о четырехлетнем цикле биткоина.

С закреплением идеи цикла часть участников рынка попыталась опередить его, заранее занимая позиции в расчете на максимальную прибыль. Однако в 2025 году эта стратегия дала сбой: поведение трейдеров оказалось разнородным — одни продавали агрессивно, другие не поддержали движение и не стали следовать за ожидаемым сценарием. В результате прежняя координация исчезла, и для биткоина начала формироваться иная динамика.

Важно также учитывать, что четырехлетний цикл биткоина работал заметно эффективнее до масштабного прихода институциональных инвесторов — прежде всего через ETF и другие связанные финансовые продукты.

#финансы #Великобритания #рынок #криптовалюта #биткоин #Криптовалюты
