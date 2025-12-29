Baltijas balss logotype
С подачи Илона Маска цены на серебро побили исторический рекорд 0 593

Бизнес
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: С подачи Илона Маска цены на серебро побили исторический рекорд

Биржевые цены на серебро достигли нового исторического максимума. В понедельник, 29 декабря, фьючерсы на серебро c поставкой в марте на бирже Comex подорожали на 7,09%, их цена на пике поднялась до $82,67 за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Отметку $80 цена драгоценного металла превысила впервые в истории.

Резкий скачок серебра в понедельник вызвал комментарий главы Tesla Илона Маска, который в ответ на сообщение в соцсетях о китайских экспортных ограничениях написал: «Это нехорошо. Серебро необходимо во многих промышленных процессах».

Инвесторы фиксировали прибыль на фоне позитивных новостей в отношении переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отмечает Reuters.

В то же время на рынке царят опасения по поводу прямого вторжения американской армии в Венесуэлу, хотя президент Трамп в публичных заявлениях отрицает возможность такого развития событий. В этих условиях инвесторы ищут альтернативу доллару США, делая выбор в пользу золота и других драгметаллов, пишет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

С начала года цены на серебро поднялись более чем на 180% — с $29,24 до $80 за унцию. Этому способствовало увеличение инвестиционного спроса и дефицит предложения, пишет Reuters. Рост также поддержал приток средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные серебром, и три последовательных снижения ставки ФРС.

#Илон Маск #инвестиции #финансы #Tesla #биржа #серебро #экономика #политика
Видео