Испанцы в 2026 заработают на 1300-км железнодорожном маршруте в свободолюбивую Украину 1 543

Бизнес
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для перевозчика новые рейсы будут вызовом.

Для перевозчика новые рейсы будут вызовом.

Добраться теперь будет можно до самой Западной Германии.

Чешская железнодорожная компания Leo Express, являющаяся "дочкой" испанского национального оператора Renfe, в 2026 году планирует запустить прямые поезда из немецкого Франкфурта-на-Майне в польский Перемышль на границе с Украиной.

Как пишет Railmarket.com, маршрут поезда начнется в Перемышле, который с началом полномасштабной войны России в Украине для многих украинцев стал главными воротами в мир.

На пути он также будет проходить через такие польские города, как Жешув, Тарнув, Краков, Катовице и Тыхы. Далее поезд заедет в Чехию, где будет делать остановки в Богумине, Остраве, Оломоуце, Пардубице, Праге, Кралупах-над-Влтавой, Усти-над-Лабемом и Дечине.

В Германии на маршруте запланированы остановки в Бад-Шандау, Дрездене, Лейпциге, Веймаре, Эрфурте, Фульде, Ханау, Оффенбахе, Франкфурте-на-Майне и аэропорту Франкфурта.

Общая протяженность маршрута превышает 1300 километров. Ожидается, что в первый рейс поезд "Перемышль – Франкфурт-на-Майне" выйдет 25 июня 2026 года.

Стоимость билетов между конечными станциями стартует от 10 евро. Первоначально билеты предлагаются без предварительного бронирования мест, однако с января Leo Express планирует ввести вариант с полным бронированием мест и бизнес-класс. Пассажирам, купившим билеты без предварительного бронирования, будет назначено место по их выбору после активации бронирования.

Компания Leo Express будет обслуживать этот маршрут, используя существующий парк поездов, предлагая на борту Wi-Fi, розетки, кондиционеры и услуги питания.

#Польша #железная дорога #Украина #Европа #путешествия #билеты #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    30-го декабря

    скорее всего обанкротиться ! никто не поедет ! нет народа ! украинские мужчины призывного возраста поедут обратно из германии домой на украину защищать свободу !

    4
    3

