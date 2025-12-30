Добраться теперь будет можно до самой Западной Германии.

Чешская железнодорожная компания Leo Express, являющаяся "дочкой" испанского национального оператора Renfe, в 2026 году планирует запустить прямые поезда из немецкого Франкфурта-на-Майне в польский Перемышль на границе с Украиной.

Как пишет Railmarket.com, маршрут поезда начнется в Перемышле, который с началом полномасштабной войны России в Украине для многих украинцев стал главными воротами в мир.

На пути он также будет проходить через такие польские города, как Жешув, Тарнув, Краков, Катовице и Тыхы. Далее поезд заедет в Чехию, где будет делать остановки в Богумине, Остраве, Оломоуце, Пардубице, Праге, Кралупах-над-Влтавой, Усти-над-Лабемом и Дечине.

В Германии на маршруте запланированы остановки в Бад-Шандау, Дрездене, Лейпциге, Веймаре, Эрфурте, Фульде, Ханау, Оффенбахе, Франкфурте-на-Майне и аэропорту Франкфурта.

Общая протяженность маршрута превышает 1300 километров. Ожидается, что в первый рейс поезд "Перемышль – Франкфурт-на-Майне" выйдет 25 июня 2026 года.

Стоимость билетов между конечными станциями стартует от 10 евро. Первоначально билеты предлагаются без предварительного бронирования мест, однако с января Leo Express планирует ввести вариант с полным бронированием мест и бизнес-класс. Пассажирам, купившим билеты без предварительного бронирования, будет назначено место по их выбору после активации бронирования.

Компания Leo Express будет обслуживать этот маршрут, используя существующий парк поездов, предлагая на борту Wi-Fi, розетки, кондиционеры и услуги питания.