Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва с 1 января вводит ограничения на лесоразработки 0 1365

Бизнес
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кусочек дикой природы у Аникщяй.

Кусочек дикой природы у Аникщяй.

"Вырубки, которые встречают вас сразу при въезде в некоторые города и поселки, даже влияют на психологическое состояние жителей".

С 1 января 2026 года в Литве вступят в силу поправки к Закону об особых условиях землепользования, принятые Сеймом и инициированные Линасом Йонаускасом, членом фракции Литовской социал-демократической партии в Сейме и председателем Комитета Сейма по охране окружающей среды, которые ограничивают сплошную вырубку крупных лесных массивов вблизи границ городов и посёлков.

Закон, который вступит в силу в новом году, больше не будет разрешать сплошную вырубку основных лесов в пределах 100 м от границ городов и поселков.

При проведении выборочной или произвольной вырубки основных лесов упомянутая вырубка будет возможна только в том случае, если средняя высота деревьев в восстановленном лесу на вырубленном участке составит не менее 2,5 м, говорится в пресс-релизе Линаса Йонаускаса.

По словам Л.Йонаускаса, такие поправки к закону не только предотвратят резкие изменения ландшафта городов и поселков, но и будут способствовать национальной безопасности.

«Вырубки, которые встречают вас сразу при въезде в некоторые города и поселки, даже влияют на психологическое состояние жителей. Не говоря уже о том, что сплошная вырубка значительно изменяет лесные экосистемы или ландшафт леса», — говорит член Сейма.

liiiww.png

Председатель парламентского Комитета по охране окружающей среды также подчеркнул положительные преимущества такого закона для национальной обороны.

«Запрет на сплошную вырубку лесов в пределах 100 м от границ городов и поселков позволит не только сохранить лесные массивы для отдыха, но и поддерживать естественный барьер, защищающий въезды в города и поселки в оборонительных целях. Некоторые города уже рассматривают возможность установки контрмер, таких как «ежи», блокпосты, «драконьи зубы», тросы, колючая проволока, колючие заграждения или балки, чтобы усилить защиту въездов в город и затруднить передвижение потенциального противника. Леса в Литве издавна являются естественным барьером, помогая остановить передвижение противника», — убежден Л. Йонаускас.

Новая редакция Закона об особых условиях землепользования также запрещает с начала 2026 года сплошную вырубку лесов и вырубку насаждений на нелесных землях в пределах 100 м в обоих направлениях от обочин дорог вблизи государственных основных и региональных магистралей. Исключение может применяться только при удалении мертвых деревьев, деревьев, поврежденных болезнями и вредителями, деревьев, представляющих опасность для безопасности дорожного движения и линий электропередач.

Вырубка лесов также ограничена на российско-белорусской границе. С 2026 года сплошная вырубка основных лесов площадью более 1,5 га будет запрещена на террит сориях, расположенных на расстоянии 20 км вглубь литовской территории рядом российской (Калининградской области) и белорусской границами.

Читайте нас также:
#Литва #экология #национальная безопасность #города
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Для перевозчика новые рейсы будут вызовом. Иконка видео
Изображение к статье: Вечные ценности только дорожают. Иконка видео
Изображение к статье: Зарплаты в Латвии продолжат расти быстрее инфляции — прогноз аналитиков
Изображение к статье: "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей удобрений в мире. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео