"Вырубки, которые встречают вас сразу при въезде в некоторые города и поселки, даже влияют на психологическое состояние жителей".

С 1 января 2026 года в Литве вступят в силу поправки к Закону об особых условиях землепользования, принятые Сеймом и инициированные Линасом Йонаускасом, членом фракции Литовской социал-демократической партии в Сейме и председателем Комитета Сейма по охране окружающей среды, которые ограничивают сплошную вырубку крупных лесных массивов вблизи границ городов и посёлков.

Закон, который вступит в силу в новом году, больше не будет разрешать сплошную вырубку основных лесов в пределах 100 м от границ городов и поселков.

При проведении выборочной или произвольной вырубки основных лесов упомянутая вырубка будет возможна только в том случае, если средняя высота деревьев в восстановленном лесу на вырубленном участке составит не менее 2,5 м, говорится в пресс-релизе Линаса Йонаускаса.

По словам Л.Йонаускаса, такие поправки к закону не только предотвратят резкие изменения ландшафта городов и поселков, но и будут способствовать национальной безопасности.

«Вырубки, которые встречают вас сразу при въезде в некоторые города и поселки, даже влияют на психологическое состояние жителей. Не говоря уже о том, что сплошная вырубка значительно изменяет лесные экосистемы или ландшафт леса», — говорит член Сейма.

Председатель парламентского Комитета по охране окружающей среды также подчеркнул положительные преимущества такого закона для национальной обороны.

«Запрет на сплошную вырубку лесов в пределах 100 м от границ городов и поселков позволит не только сохранить лесные массивы для отдыха, но и поддерживать естественный барьер, защищающий въезды в города и поселки в оборонительных целях. Некоторые города уже рассматривают возможность установки контрмер, таких как «ежи», блокпосты, «драконьи зубы», тросы, колючая проволока, колючие заграждения или балки, чтобы усилить защиту въездов в город и затруднить передвижение потенциального противника. Леса в Литве издавна являются естественным барьером, помогая остановить передвижение противника», — убежден Л. Йонаускас.

Новая редакция Закона об особых условиях землепользования также запрещает с начала 2026 года сплошную вырубку лесов и вырубку насаждений на нелесных землях в пределах 100 м в обоих направлениях от обочин дорог вблизи государственных основных и региональных магистралей. Исключение может применяться только при удалении мертвых деревьев, деревьев, поврежденных болезнями и вредителями, деревьев, представляющих опасность для безопасности дорожного движения и линий электропередач.

Вырубка лесов также ограничена на российско-белорусской границе. С 2026 года сплошная вырубка основных лесов площадью более 1,5 га будет запрещена на террит сориях, расположенных на расстоянии 20 км вглубь литовской территории рядом российской (Калининградской области) и белорусской границами.