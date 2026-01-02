Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство Мишустина констатировало «обнуление» экономического роста 1 337

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Владимиирович лично руководил экономическими процессами.

Михаил Владимиирович лично руководил экономическими процессами.

Стагнирующая экономика сулит проблемы банкам: многим компаниям будет трудно погасить процентные платежи.

Рост российской экономики в ноябре 2025 года практически остановился, отчиталось Минэкономразвития. По итогам месяца ВВП РФ увеличился лишь на 0,1% в годовом выражении, что стало худшим результатом с начала 2023 года. От военного бума, о котором два года отчитывался Росстат, не осталось и следа: в прошлом году экономика прибавила 4,3%, в первом квартале текущего — 1,4%, во втором — 1,1%, в третьем — 0,6%. Накопленным итогом за 11 месяцев ВВП вырос на 1% — вдвое меньше, чем правительство прогнозировало в начале года.

«Модель роста, основанная на одних лишь военных расходах, сломана», — констатирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. По данным МЭР, впервые почти три года в минус скатилась российская промышленность (-0,7% в ноябре), по которой ударили высокие процентные ставки и усиление санкций. Рост оборота розничной торговли замедлился более чем вдвое — до 3,3% с 7,7% в прошлом году, после того, как потребители массово перешли в режим экономии, стали резать расходы на одежду и технику и впервые за долгое время сократили покупки еды в физическом выражении (килограммах, литрах итд). Остановился рост строительства (+0,1% в ноябре), а спад оптовой торговли ускорился более чем вдвое — 5,6% в ноябре после 2,5% в октябре.

В первые годы войны российскую экономику поддерживали высокие цены на сырье и бум потребительских расходов после того, как власти начали раздачу денег контрактникам и добровольцам в бедных регионах. «Но все эти факторы исчезли, и сейчас Россия находится в худшем положении с момента начала войны», — отмечает Клюге.

Стагнирующая экономика сулит проблемы банкам: многим компаниям будет трудно погасить процентные платежи, а это делает вероятным рост плохих долгов, указывает декан London Business School Сергей Гуриев. «Мы в ситуации, когда рост отсутствует. И неясно, как компании будут расплачиваться по кредитам», — сказал он Bloomberg.

Лучшие годы экономического роста в России — 2000-2008 — это период постоянно растущих цен на нефть. Когда этот рост прекратился, «мотор российской экономики заглох», напоминает Элина Рыбакова, экономист Института Питерсона в Вашингтоне. Кремль надеется на возвращение иностранных инвесторов, покинувших страну после начала войны и санкций. Но вряд это произойдет, сомневается Рыбакова: «Как инвестор вы идете в европейскую европейскую экономику среднего размера, которая замедляется и зависит от расходов на вооружения. Зачем?»

Читайте нас также:
#банки #кризис #санкции #финансы #инфляция #промышленность #экономический кризис #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Правительство Мишустина -Йордана констатировало... Мишустин начинал работал в американской компании...Может так там нравилось,что продолжает работать на Америку?! Как многие говорят извне и в России:В стране есть 5 и 6 колонны,но никто их не видел и фамилии неизвестны😀 Есть суслик,а вот где он,никто не знает... Или знает,но молчит,потому что будешь говорить,то вдруг окажешься на строгаче лет на 25 как ,например,губернатор Хабаровского края Фургал .. Так что суслика никто не увидит,потому что жить он собирается лет до 150.😈

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бензин и дизель в столицах Балтии дорожают и дешевеют по-разному
Изображение к статье: Воротилы московского Сити стараются спасти свои капиталы. Иконка видео
Изображение к статье: Население начинает ощущать плоды роста. Иконка видео
Изображение к статье: В прошлом году Латвия экспортировала в Финляндию пиротехники на три евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео