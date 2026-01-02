Рост российской экономики в ноябре 2025 года практически остановился, отчиталось Минэкономразвития. По итогам месяца ВВП РФ увеличился лишь на 0,1% в годовом выражении, что стало худшим результатом с начала 2023 года. От военного бума, о котором два года отчитывался Росстат, не осталось и следа: в прошлом году экономика прибавила 4,3%, в первом квартале текущего — 1,4%, во втором — 1,1%, в третьем — 0,6%. Накопленным итогом за 11 месяцев ВВП вырос на 1% — вдвое меньше, чем правительство прогнозировало в начале года.

«Модель роста, основанная на одних лишь военных расходах, сломана», — констатирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. По данным МЭР, впервые почти три года в минус скатилась российская промышленность (-0,7% в ноябре), по которой ударили высокие процентные ставки и усиление санкций. Рост оборота розничной торговли замедлился более чем вдвое — до 3,3% с 7,7% в прошлом году, после того, как потребители массово перешли в режим экономии, стали резать расходы на одежду и технику и впервые за долгое время сократили покупки еды в физическом выражении (килограммах, литрах итд). Остановился рост строительства (+0,1% в ноябре), а спад оптовой торговли ускорился более чем вдвое — 5,6% в ноябре после 2,5% в октябре.

В первые годы войны российскую экономику поддерживали высокие цены на сырье и бум потребительских расходов после того, как власти начали раздачу денег контрактникам и добровольцам в бедных регионах. «Но все эти факторы исчезли, и сейчас Россия находится в худшем положении с момента начала войны», — отмечает Клюге.

Стагнирующая экономика сулит проблемы банкам: многим компаниям будет трудно погасить процентные платежи, а это делает вероятным рост плохих долгов, указывает декан London Business School Сергей Гуриев. «Мы в ситуации, когда рост отсутствует. И неясно, как компании будут расплачиваться по кредитам», — сказал он Bloomberg.

Лучшие годы экономического роста в России — 2000-2008 — это период постоянно растущих цен на нефть. Когда этот рост прекратился, «мотор российской экономики заглох», напоминает Элина Рыбакова, экономист Института Питерсона в Вашингтоне. Кремль надеется на возвращение иностранных инвесторов, покинувших страну после начала войны и санкций. Но вряд это произойдет, сомневается Рыбакова: «Как инвестор вы идете в европейскую европейскую экономику среднего размера, которая замедляется и зависит от расходов на вооружения. Зачем?»