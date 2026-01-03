Baltijas balss logotype
Бензин и дизель в столицах Балтии дорожают и дешевеют по-разному 0 1619

Бизнес
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бензин и дизель в столицах Балтии дорожают и дешевеют по-разному
ФОТО: Unsplash

На прошлой рабочей неделе по сравнению с последней полной рабочей неделей в столицах стран Балтии наблюдались разные тенденции изменения цен на топливо, свидетельствуют обобщённые данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следуют Вильнюс и Таллин. В то же время самое дорогое дизельное топливо продавалось в Вильнюсе, затем в Риге, а самая низкая цена была в Таллине.

В Риге, на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста, цена как на бензин марки 95, так и на дизель по сравнению с 19 декабря прошлого года осталась стабильной и в пятницу составляла соответственно 1,534 евро и 1,514 евро за литр.

В Вильнюсе, на заправке "Circle K" на проспекте Саванорю, бензин марки 95 стоил 1,464 евро за литр, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущей рабочей пятницей, а цена на дизельное топливо снизилась на 2,2% и в пятницу составила 1,544 евро за литр.

В Таллине на заправках "Circle K" в пятницу бензин марки 95 стоил 1,429 евро за литр, что на 3,4% меньше по сравнению с предыдущей рабочей пятницей, а цена на дизель упала на 4,7% — до 1,324 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге по сравнению с пятницей перед Рождеством увеличилась на 3,3% и в пятницу составляла 0,945 евро за литр. Также в Вильнюсе цена на автогаз выросла — на 5,2% — до 0,809 евро за литр. Между тем в Таллине цена автогаза снизилась на 0,1% — до 0,897 евро за литр.

#энергетика #автомобили #LETA #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
