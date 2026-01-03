В третьем квартале 2025 года 7400 безработных искали работу в течение четырёх лет и дольше, свидетельствуют обобщённые данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет ЛЕТА.

В целом, по данным ЦСУ, в конце сентября прошлого года в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них — 10 100 человек — искали работу от одного до двух лет. Ещё 9800 — от шести до 11 месяцев.

Статус зарегистрированного безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим её. В этом статусе безработный обязан выполнять ряд мероприятий, установленных Государственным агентством занятости для поиска работы. Безработный имеет возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации, а также в ходе получения неформального образования. Также возможно получение карьерных консультаций.

Пособие по безработице можно получать не дольше восьми месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались взносы.