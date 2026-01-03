Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для мебельной отрасли Латвии этот год станет периодом перехода и укрепления 0 712

Бизнес
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для мебельной отрасли Латвии этот год станет периодом перехода и укрепления
ФОТО: Unsplash

Этот год, скорее всего, станет для мебельной промышленности Латвии переходным и укрепляющим этапом, в котором рост будет избирательным и зависеть от способности компаний адаптироваться к новым рыночным и нормативным условиям, сообщила агентству LETA исполнительный директор Ассоциации мебельных производителей Латвии Иева Эреле.

Она отметила, что внутренний рынок останется на прежнем уровне с активностью в отдельных сегментах — в сфере реновации, государственных закупок и специализированных проектах, — но без существенного роста общего оборота.

Также Эреле пояснила, что ранее осуществлённые инвестиции в модернизацию производства, энергоэффективность и цифровизацию начнут приносить практические результаты в повышении производительности и стабилизации себестоимости. Компании, которые вовремя вложились в эти процессы, получат конкурентные преимущества.

С другой стороны, наибольшие вызовы для отрасли будет представлять внедрение нормативов ЕС и местного уровня, доступность финансирования, сохранение рентабельности и доступность рабочей силы на фоне продолжающейся рыночной неопределённости, подчеркнула Эреле.

Она сообщила, что в краткосрочной перспективе приоритетом отрасли является обеспечение стабильности, что включает как диалог с государственными учреждениями по практике госзакупок, в которых наряду с ценой оценивается также качество, надёжность поставок и пропорциональность критериев устойчивости, так и сотрудничество с финансовым сектором для улучшения доступа производственных предприятий к оборотным средствам.

В среднесрочной перспективе отрасли важно укрепление конкурентоспособности, что означает инвестиции в доступность рабочей силы и развитие навыков, а также существенный рост производительности за счёт автоматизации, цифровизации и решений в сфере энергоэффективности, подчеркнула Эреле.

В долгосрочной перспективе, по мнению ассоциации, крайне важно укрепление экосистемы, в которой экспортёры, малые и средние предприятия и специализированные субподрядчики работают взаимодополняюще.

Эреле отметила, что в этом году рост будет неравномерным и сосредоточится в тех компаниях, которые активно работают над повышением конкурентоспособности, производительности и диверсификацией рынков.

В целом отрасль выдержала очень тяжёлый экономический цикл, и в настоящее время ситуация скорее отражает этап укрепления перед следующей фазой развития, заявила Эреле.

Ассоциация "Latvijas mēbeles" была основана в 2001 году. Её члены производят мягкую мебель, кровати и матрасы, мебель из массива дерева, клееную гнутую мебель, корпусную мебель, специализированную мебель, а также различные элементы мебели, комплектующие, фурнитуру, элементы интерьера и другую продукцию.

Читайте нас также:
#инвестиции #Латвия #цифровизация #рабочая сила #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мечта о прогрессивной экономике мира. Иконка видео
Изображение к статье: В Польше резко подорожали сигареты и алкоголь
Изображение к статье: Латвия для туристов — лишь короткая остановка. Эксперты отрасли: не умеем «продавать»
Изображение к статье: Президент США запретил продажу американского производства чипов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео