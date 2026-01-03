Этот год, скорее всего, станет для мебельной промышленности Латвии переходным и укрепляющим этапом, в котором рост будет избирательным и зависеть от способности компаний адаптироваться к новым рыночным и нормативным условиям, сообщила агентству LETA исполнительный директор Ассоциации мебельных производителей Латвии Иева Эреле.

Она отметила, что внутренний рынок останется на прежнем уровне с активностью в отдельных сегментах — в сфере реновации, государственных закупок и специализированных проектах, — но без существенного роста общего оборота.

Также Эреле пояснила, что ранее осуществлённые инвестиции в модернизацию производства, энергоэффективность и цифровизацию начнут приносить практические результаты в повышении производительности и стабилизации себестоимости. Компании, которые вовремя вложились в эти процессы, получат конкурентные преимущества.

С другой стороны, наибольшие вызовы для отрасли будет представлять внедрение нормативов ЕС и местного уровня, доступность финансирования, сохранение рентабельности и доступность рабочей силы на фоне продолжающейся рыночной неопределённости, подчеркнула Эреле.

Она сообщила, что в краткосрочной перспективе приоритетом отрасли является обеспечение стабильности, что включает как диалог с государственными учреждениями по практике госзакупок, в которых наряду с ценой оценивается также качество, надёжность поставок и пропорциональность критериев устойчивости, так и сотрудничество с финансовым сектором для улучшения доступа производственных предприятий к оборотным средствам.

В среднесрочной перспективе отрасли важно укрепление конкурентоспособности, что означает инвестиции в доступность рабочей силы и развитие навыков, а также существенный рост производительности за счёт автоматизации, цифровизации и решений в сфере энергоэффективности, подчеркнула Эреле.

В долгосрочной перспективе, по мнению ассоциации, крайне важно укрепление экосистемы, в которой экспортёры, малые и средние предприятия и специализированные субподрядчики работают взаимодополняюще.

Эреле отметила, что в этом году рост будет неравномерным и сосредоточится в тех компаниях, которые активно работают над повышением конкурентоспособности, производительности и диверсификацией рынков.

В целом отрасль выдержала очень тяжёлый экономический цикл, и в настоящее время ситуация скорее отражает этап укрепления перед следующей фазой развития, заявила Эреле.

Ассоциация "Latvijas mēbeles" была основана в 2001 году. Её члены производят мягкую мебель, кровати и матрасы, мебель из массива дерева, клееную гнутую мебель, корпусную мебель, специализированную мебель, а также различные элементы мебели, комплектующие, фурнитуру, элементы интерьера и другую продукцию.