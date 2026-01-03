В правительстве считают реальной угрозу банковского кризиса в России по мере того, как неплатежи по кредитам нарастают, экономика замедляется, а западные санкции усиливаются и бьют по крупнейшим нефтяным компаниям страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на попросившего об анонимности чиновника российского кабмина.

По словам источника WaPo, возможен как банковский кризис, так и кризис неплатежей, когда компании не могут расплатиться друг с другом. «Банковский кризис возможен. Кризис неплатежей возможен. Я даже думать не хочу о продолжении войны или эскалации», — сказал собеседник издания.

«Бомбой замедленного действия» для банковской системы может стать гигантский пул кредитов оборонным заводам, которые выдавались в 2022-24 гг, чтобы оплатить расширение производства. Их объем может достигать $202 млрд, пишет WaPo со ссылкой на статистику ЦБ.

«Это огромный бассейн плохо регулируемого теневого долга, который сидит в самом центре банковской системы», — отмечает Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America, а ныне эксперт Центра изучения России и Евразии в Гарварде. По мнению Кеннеди, по сути речь идет о втором, тайном военном бюджете, который был истрачен на войну вдобавок к 42 трлн рублей (или $542 млрд), официально выделенных казной.

Пока статистика ЦБ не видит проблем: доля просроченных корпоративных кредитов оценивается лишь в 5%. Однако более широкий показатель проблемного долга превышает 11% и достигает 10,4 трлн рублей в денежном выражении — два годовых бюджета Москвы. В эту сумму входят кредиты, по которым банки вынуждены смягчать условия из-за неспособности заемщиков расплатиться в срок.

В этом году реструктуризация потребовалась горно-металлургическим компаниям и нефтегазовому сектору, по которому ударили санкции и падение цен на нефть, писал ЦБ. Проблемы с выплатами возникли у крупнейших госкорпораций, таких как РЖД, которые фиксируют сильнейшее за 15 лет падение грузоперевозок. В этом году монополия впервые за 5 лет получила чистый убыток и запросила банки о реструктуризации долга, общий объем которого достиг 4 трлн рублей.

Замедление экономического роста и высокие ставки по кредитам превратились во взрывоопасный коктейль для экономики. В 2024 году компании отдали на оплату процентов банкам 11,5 трлн рублей — на 83% больше, чем годом ранее. А в 2025 году их процентные расходы взлетели еще на 54%, до 7,5 трлн рублей за первое полугодие. При этом сальдированная прибыль в экономике (прибыль минус убытки) снижается второй год подряд — на 7,7%, до 19,2 трлн рублей, по данным Росстата за январь–сентябрь

На конец третьего квартала, по подсчетам аналитиков «Эксперт РА», каждая четвертая компания с кредитами просрочила выплаты, и эта доля стала рекордной за 6 лет доступной статистики. В общей сложности просрочку имели 165 тысяч юрлиц — на 41 тысячу больше, чем в начале года, и на 100 тысяч больше, чем до войны.

У ряда компаний ухудшается финансовое положение, а экспортные отрасли теряют доходы из-за снижения внешнего спроса и цен, перечисляет ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов. По его словам, банковская статистика не показывает весь масштаб проблем, поскольку значительная часть плохих долгов скрывается под видом реструктуризаций.

В корпоративном сегменте к концу третьего квартала 2025 года была пересмотрена пятая часть портфеля кредитов малого и среднего бизнеса, а населению банки реструктурировали 2,4 трлн рублей замов, или 6% портфеля, указывает Ахметов. По его оценкам, кризис «плохих долгов» в корпоративном сегменте может начаться в III–IV кварталах следующего года.