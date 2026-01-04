Правительство Японии заявляет, что ожидает продолжения умеренного восстановления экономики страны в 2026 финансовом году с ростом примерно на 1,3% в реальном выражении за год, который начнется в апреле.

Данный прогноз на 0,2 процентных пункта выше, чем на 2025 финансовый год, когда предполагалось, что валовой внутренний продукт вырастет примерно на 1,1%.

Ожидается, что рост личного потребления в следующем финансовом году будет соответствовать показателю этого года, составляющему около 1,3%.

Представители правительства заявляют, что ожидают увеличения располагаемого дохода. Резкий рост цен на продукты питания, вероятно, замедлится, а временный налог на бензин будет отменен.

Между тем, прогнозируется ускорение роста корпоративных капиталовложений примерно до 2,8%.

Правительство заявляет, что предприятия готовы инвестировать больше средств на фоне нехватки рабочей силы и запланированного снижения корпоративных налогов для стимулирования капитальных вложений.

По прогнозам должностных лиц, номинальный ВВП в следующем финансовом году вырастет на 3,4%. Ожидается, что темпы роста будут ниже 4,2%, как было текущем году, поскольку уровень инфляции снижается.

Также Япония утвердила рекордный военный бюджет на 2026 год - более 9 триллионов иен (48,82 миллиардов евро). На эти средства страна намерена укрепить свой ударный потенциал и береговую оборону, закупая ракеты, военные беспилотники, и прочее.