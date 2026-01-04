В англоязычных, особенно американских, СМИ осенью прошлого года одной из ключевых стала тема «AI bubble», что в переводе означает «Пузырь ИИ». Речь идет о пузыре на фондовом рынке, возникшем в результате бурного развития так называемого «искусственного интеллекта» (ИИ) в США и ряде стран мира.

Искусственный интеллект в самом широком смысле определяется как набор машинных (преимущественно компьютерных) инструментов, позволяющих решать задачи уровня человеческого интеллекта (такие как восприятие, обучение, рассуждение, решение проблем и принятие решений). Британский математик, логик и криптограф Алан Тьюринг (1912–1954 гг.) был первым человеком, который провёл масштабные исследования в области, которую он назвал машинным интеллектом. Искусственный интеллект получил статус академической дисциплины в 1956 году; ее основателями стали американские математики, логики и инженеры Джон Маккарти, Марвин Мински, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон.

Интерес в обществе к теме ИИ резко вырос на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий. Когда компании, университеты и лаборатории, в подавляющем большинстве базирующиеся в Соединённых Штатах, стали пионерами значительных достижений в области искусственного интеллекта. Некоторые из наиболее известных направлений использования искусственного интеллекта включают в себя передовые поисковые системы, например, Google Search (иностранный владелец ресурса нарушает законодательство РФ), Bing, Яндекс; рекомендательные системы, используемые на YouTube (иностранный владелец ресурса нарушает законодательство РФ), Amazon (иностранный владелец ресурса нарушает законодательство РФ), и Netflix; взаимодействие посредством человеческой речи, например, Google Assistant, Siri, Alexa, Алиса; автономные транспортные средства, например, Waymo; генеративные и творческие инструменты, например, ChatGPT, Apple Intelligence, анализ в стратегических играх, например, шахматы и го.

Журнал Forbes определил топ-50 компаний мира, специализирующихся на вопросах ИИ. Рейтинг составлялся по такому показателю, как величина инвестиций в разработку ИИ. В этом списке лишь 11 компаний были не американскими (две британские, две французские, две канадские, две голландские; по одной компании из Австралии, Германии, Швеции). Остальные компании (всего 41) были из США.

Более узкая специализация компаний ИИ из списка «Форбс» включала такие направления: разработка моделей ИИ; разработка нейросетей; программное обеспечение для приложений ИИ; хранилище данных и аналитика; поисковые системы для предприятий; служба генерации изображений; открытие и разработка лекарств; служба генерации видео; генератор аватаров и видео; обслуживание промышленных машин и т.д.

В СМИ до последнего времени по поводу ИИ царила некая эйфория. Представители бизнеса (особенно связанного с ИИ и ИТ), многие политики, журналисты говорили, что ИИ означает самую настоящую революцию во всех сферах общественной жизни. ИИ позволит продлить жизнь человека и сделать его более совершенным, повысить продуктивность экономики, обеспечить безопасность государства и отдельно взятого человека и т.п. Одним словом, ИИ стал представляться как ворота в светлое будущее.

Конечно, было (и остается) немало оппонентов такому неуемному оптимизму. Каждое новое направление науки и техники создает не только возможности решения тех или иных социально-экономических проблем, но также таит новые серьёзные угрозы. Примерно, как это было с ядерной энергией. Первое ее практическое применение привело к убийству сотен тысяч людей (атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки). В интернете можно даже найти специальный сайт, на котором ведется реестр рисков ИИ «AI Risk Repository» В этом реестре в настоящее время насчитывается 777 рисков.

Но сейчас речь не о прямых рисках самого ИИ, а о рисках того «пузыря», который компании, занимающиеся ИИ, создали на фондовом рынке. После достаточно длительного периода порожденной ИИ эйфории в начале осени текущего года стали говорить о признаках фондового «пузыря». В СМИ появляется все больше и больше цифр, свидетельствующих о том, что инвестиции и ожидания вокруг ИИ растут быстрее, чем реальные возможности технологии. Инвестиции ИТ-компаний в ИИ растут. Рыночная капитализация компаний растет еще быстрее. Соответственно растет приток капитала инвесторов в ИТ-компании. А вот прибыли у ИТ-компаний либо вообще нет, либо она незначительна.

Основной вклад в раскрутку инвестиций в ИИ принадлежит всего нескольким компаниям. В 2023 году аналитик банка BofA Майкл Хартнетт даже дал компаниям-лидерам в развитии ИИ специальное название Magnificent Seven – Mag7, что в переводе означает «великолепная семерка». В нее входят следующие американские ИТ-компании: Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta и Microsoft. Упомянутые компании занимаются НИОКР в области ИИ и его внедрением, а Nvidia является лидером в производстве чипов для соответствующего оборудования. Весной этого года группа Mag7 достигла поистине головокружительных успехов по части биржевых котировок.

В апреле нынешнего года капитализация Nvidia первой из мировых компаний превысила уровень 5 трлн долларов; даже с учетом отката в декабре к уровню 4,4 трлн долларов она в рейтинге компаний мира занимает первое место и остается самой большой компанией в мире.

А вот капитализация других компаний «великолепной семерки» (трлн долларов): Apple – 4,0; Alphabet Inc. – 3,6; Microsoft – 3,5; Amazon – 2,3; Meta – 1,5; Tesla – 1,3 трлн. За последние пять лет у компаний из группы Mag7 капитализация выросла в 3-7 раз. А вот индекс S&P 500 вырос лишь на 44%, причем половина этого прироста обеспечена за счет Mag7.

Рыночная цена американских технологических компаний в третьем квартале 2025 года, по оценкам экспертов, превысила их прибыль в 41 раз. Это показатель P/E – цена/прибыль; в учебниках по экономике обычно говорится, что значение P/E меньше единицы является признаком неблагополучия компании. Благополучной и устойчивой следует считать компанию с показателем от 1 до 2. При более высоком значении уже может быть риск образования «пузыря». Точнее риск схлопывания этого «пузыря». Вот примерно где-то в районе сентября в Америке стала нарастать тревога по поводу «пузыря» компаний ИИ и его возможного схлопывания.

Невольно всем на память пришла история более чем четвертьвековой давности – история краха доткомов на американской фондовой бирже NASDAQ, где обращаются ценные бумаги высокотехнологичных компаний. В конце 1990-х годов на NASDAQ и других фондовых рынках был бум высокотехнологичных компаний. Только тогда это был бум, обусловленный ожиданиями от такой технологии, как интернет. Как и в наше время мы наблюдаем эйфорию и ожидания «светлого будущего» от ИИ, так и тогда была эйфория по поводу интернета и новых технологий коммуникаций (ожидания повышения производительности труда, создания новых рынков сбыта, роста занятости и др.).

С июня 1999 года по март 2000 года (девять месяцев), индекс NASDAQ-100 вырос до 4800 пунктов, или на 130%. На начало 2000 года коэффициент P/S (соотношение рыночной капитализации компании к её выручке) по сотне ведущих компаний на рынке NASDAQ приблизился к 25. Это уже была ситуация, которую стали называть «пузырь доткомов» (дотком – термин, который стал применяться по отношению к компании, бизнес-модель которой основывается на работе в рамках сети Интернет). Пузырь доткомов лопнул 10 марта 2000 года. Говорят, что перед схлопыванием пузыря коэффициент P/S по всей сотне компаний NASDAQ превышал 33. А показатель P/E на тот момент составил 43. Напомню, что в конце сентября нынешнего года показатель P/E достиг 41.

После того, когда пузырь лопнул, индекс NASDAQ упал почти на 80%, при этом сектор телекомов (доткомов) потерял почти 90%. Как итог, было подорвано доверие к венчурным инвестициям. Сотни интернет-компаний обанкротились, были ликвидированы или проданы. Многие сопутствующие отрасли, например реклама и логистика, сократили свою деятельность из-за падения спроса на услуги

Сотрясло всю экономику США – по итогам первого квартала 2000 года была зафиксирована рецессия. Хотя по итогам всего 2000 года динамику ВВП страны удалось удержать в положительной зоне.

Вернемся в Америку 2025 года. Многих пугает не только крутая динамика капитализации «великолепной семерки», но также то, что лидеры бизнеса ИИ действительно не скупятся на гигантские инвестиции в проекты ИИ. Инвестиции идут на строительство дата-центров, закупки GPU (графические процессоры), создание различной инфраструктуры и т.д. По данным компании Gartner, Inc., мировые расходы на искусственный интеллект (ИИ) в 2022 году находились на уровне менее 70 млрд долл.; в 2025 году, по оценкам, составят почти 1,5 трлн долларов. На следующий год прогнозируется величина в 2 трлн долларов, или в 32 раза больше, чем в 2022 году. Основная часть этих инвестиций придётся на Mag7.

Такие гигантские инвестиции ранее вкладывались в ядерную энергетику или освоение космоса. Но нет уверенности, что ныне созданные гигантские физические активы в ИИ когда-либо создадут отдачу, сопоставимую с отдачей ядерных и космических проектов. В случае обвала все эти гигантские активы превратятся в никому не нужный хлам.

О приближении сектора ИИ к красной линии говорят не только независимые эксперты, но также представители властных структур США и даже руководители тех компаний, которые заняты ИИ. Рэй Далио, директор Bridgewater Associates, еще в начале нынешнего года заметил, что текущий уровень инвестиций в ИИ «очень напоминает» пузырь доткомов.

Джулиан Гарран, аналитик исследовательской фирмы Macrostrategy Partnership, в октябре сделал еще более жесткое заявление. Он сказал, что сектор ИИ превратился в самый масштабный спекулятивный пузырь в истории человечества, он в 17 раз больше «пузыря доткомов». «Пузырь доткомов» не вышел за пределы экономики США. А нынешний пузырь ИИ нависает над всей мировой экономикой и может спровоцировать глобальный кризис.

Сэм Альтман, генеральный директор известной американской компании ИИ OpenAI и создатель ChatGPT (чат-бот с генеративным искусственным интеллектом), заявлял, что, по его мнению, пузырь ИИ уже надувается.

Не обошел тему «пузыря ИИ» и Международный валютный фонд (МВФ). Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша выразил от имени Фонда обеспокоенность, что «технологический пузырь», созданный в результате значительных инвестиций в ИИ, может лопнуть. В опубликованном в октябре докладе МВФ говорится: «Потенциальный крах бума ИИ может соперничать с крахом доткомов 2000–2001 годов по степени тяжести, особенно учитывая доминирование нескольких технологических компаний в рыночных индексах и вовлечение менее регулируемых частных кредитных займов, финансирующих большую часть экспансии отрасли».

В ноябре 2025 года аналитики Bank of America (BofA) провели опрос более двухсот глобальных портфельных управляющих, ведающих портфелями на сумму 550 млрд долларов. Каждый второй респондент назвал главной угрозой для американской и мировой экономики в пределах ближайшего года именно надувающийся на фондовом рынке пузырь ИИ. В результате предыдущего опроса, проводившегося в августе месяце, главными угрозами назывались риски большой торговой войны (спровоцированной американским президентом Дональдом Трампом), разгона инфляции и повышения Федеральным резервом ключевой ставки. Тогда только 11% респондентов опасались раздувания на фондовом рынке «пузыря ИИ». И опасения «пузыря ИИ» в списке ожидавшихся угроз и рисков стояли только на пятом месте. А теперь они вышли на первое место.

Впрочем, среди экспертов есть оптимисты, которые считают, что в пределах ближайшего года никакого схлопывания «пузыря ИИ» на американском фондовом рынке не будет. При этом называются разные причины. Одна из них действительно веская. Джером Пауэлл, глава ФРС США, заявил, что с 1 декабря 2025 года количественное ужесточение, проводившееся американским Центробанком, завершается. Он намекнул, что в следующем году начнется новая фаза «количественных смягчений». Это означает, что, вероятно, опять будет запущен «печатный станок» ФРС США, а ключевая ставка будет понижаться. Что ж, благодаря политике «количественных смягчений» обвала на фондовом рынке может не произойти. Но это не устранение угрозы, а лишь ее оттягивание. Большое количество новых дешевых денег приведет к дополнительному надуванию «пузыря ИИ». А потому отсроченный обвал будет еще более сильным и разрушительным.