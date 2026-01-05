Фактический уровень безработицы в Латвии к концу этого года может составить около 6,2–6,6%, прогнозируют аналитики банков, сообщает LETA.

Старший экономист банка Swedbank Агнесе Буцениеце указала, что немного более сильный рост экономики в сочетании с сокращающимся числом жителей трудоспособного возраста означает, что рынок труда станет ещё немного напряжённее. Ожидается, что фактический уровень безработицы снизится с примерно 7% в среднем в 2025 году до 6,6% в 2026 году. Однако рост числа занятых будет весьма незначительным.

Она добавила, что ожидания предпринимателей по занятости в начале 2026 года довольно сдержанные. Увеличить число работников планируют в основном предприятия строительной отрасли, а также наблюдается определённый оптимизм среди промышленных предприятий. Между тем, в сфере услуг и розничной торговли значительных изменений в численности персонала не ожидается. Рост занятости не планируется и в государственных и муниципальных учреждениях, за отдельными исключениями.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш спрогнозировал, что доля ищущих работу в 2026 году составит в среднем около 6,3% по сравнению с 6,9% в прошлом году.

"Это вполне закономерно в условиях ускорения экономического роста. Поиск новых работников и удержание существующих станет одной из главных задач для предприятий", — сказал Страутиньш, добавив, что пока с этим удаётся справляться.

Несмотря на сокращение численности трудоспособного населения, в третьем квартале 2025 года число занятых и количество занятых рабочих мест немного выросло, что означает сокращение как числа экономически неактивных, так и числа безработных.

Он отметил, что среди экономически неактивных всегда есть те, кто способен работать, но не ищет работу либо из-за нежелания, либо потому, что потеряли надежду её найти. Растущая экономика даёт первым стимул в виде более высокой зарплаты, а вторым — надежду. Тем, кто уже ищет работу, ситуацию улучшит экономический цикл, который усилит долгосрочные тенденции — переселение населения ближе к центрам развития, рост профессиональных навыков.

Страутиньш также указал, что всё это указывает на постепенные изменения.

"Возможно, в 2026 году рынок труда острее почувствует влияние технологических изменений, когда искусственный интеллект начнёт заменять всё больше категорий работников. Эта технология несёт в себе потенциал значительного роста производительности труда, но может вызвать и серьёзные потрясения. Вопрос о том, как ИИ трансформирует рынок труда, остаётся крайне неопределённым по всему миру", — сказал он.

Макроэкономический эксперт SEB bank Дайнис Гашпуйтис отметил, что главной новостью относительно 2026 года является то, что вслед за экономикой активизируется и рынок труда.

По его словам, значительный спрос ожидается со стороны обрабатывающей промышленности и строительного сектора, также более активно начнут привлекать работников в сфере услуг. Это создаст больше возможностей для участия в рынке труда. Однако одним из ключевых вызовов останется несоответствие между ожиданиями и возможностями работодателей и работников — над этим сторонам нужно будет поработать, при поддержке государства в отдельных вопросах.

"Ожидается, что доля ищущих работу снизится", — добавил он.

Также Гашпуйтис признал, что сложно прогнозировать, насколько активно экономически неактивные жители захотят начать трудовую деятельность — от этого зависит темп снижения безработицы. В этом случае снижение может происходить медленнее, но это будет положительным фактором.

"Важно, что в 2026 году занятость вырастет", — подчеркнул он.

По его словам, ситуацию характеризуют данные за третий квартал 2025 года, когда уровень безработицы достиг 6,9%. Хотя это могло бы казаться тревожным сигналом, на самом деле это свидетельствовало об улучшении восприятия будущего — число ищущих работу выросло за счёт тех, кто ранее вовсе не искал работу, а не из-за увольнений.

"Поскольку занятость увеличилась, это хороший знак — больше людей вовлекается в рынок труда. Не все смогут сразу найти работу, поэтому часть будет искать её дольше, временно увеличивая безработицу. Однако ускорение экономического роста сулит улучшение возможностей", — сказал Гашпуйтис, прогнозируя, что к концу 2026 года уровень безработицы может снизиться до 6,2%.