Охота за биткоинами Мадуро: сколько криптовалюты может получить Трамп 1 707

Бизнес
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Охота за биткоинами Мадуро: сколько криптовалюты может получить Трамп

Пока широкая общественность спорит, зачем США Венесуэла и что Дональд Трамп собирается делать с нефтяными запасами страны, в криптосообществе обсуждают другое — что будет с биткоинами Мадуро.

Сколько биткоинов у Мадуро? Здесь начинаются расхождения. Что подтверждено: по данным публичных ончейн-трекеров, подтвержденный биткоин-баланс Венесуэлы — около 240 BTC. По текущим ценам это примерно $22,11 млн.

Это единственные цифры, которые можно проверить напрямую в блокчейне, но есть и другая информация.

Параллельно в криптосообществе активно циркулируют слухи о теневом резерве Венесуэлы объемом до 600 000 BTC. Сразу важно уточнить: это не факт, а неподтвержденная оценка. Источник этих версий — аналитическая рассылка Whale Hunting. По данным HUMINT, то есть информации от источников, близких к разведсообществу, режим Мадуро якобы мог контролировать биткоины на сумму до $60 млрд.

Вот откуда у Венесуэлы могли появиться биткоины:

– конвертация части золотых доходов в биткоин в 2018–2020 годах;

– нефтяные расчеты в стейблкоинах с последующим переводом средств в биткоин;

– конфискации у майнеров и история с проектом Petro.

Отсюда и появляется цифра 600 000–660 000 BTC, или около 3% всего предложения биткоина. Для сравнения, под контролем США только 198 012 BTC, или менее 1% от эмиссии криптовалюты.

Контекст задает позиция Минфина США. В августе 2025 года министр финансов прямо заявил, что США не будут покупать биткоин на рынке для стратегического резерва. Его планируют формировать исключительно за счет изъятых монет.

При этом США уже являются крупнейшим государственным держателем BTC. Все монеты были получены через конфискации. Поэтому любые крупные изъятия, включая возможные активы режима Мадуро, рынок автоматически рассматривает как потенциальное пополнение стратегического резерва.

Если Америка конфискует крипту экс-лидера Венесуэлы, крипторезерв страны может дойти до 4% от эмиссии BTC. Для сравнения, под контролем крупнейшего BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (Blackrock) биткоины на 3,67%, и это абсолютный рекорд.

#США #нефть #Венесуэла #биткоин #конфискация #Криптовалюты
Оставить комментарий

(1)
  • 010725
    010725
    6-го января

    Выставили Трампа каким-то побирушкой. Что еще за "получить" ? Следует писать правильно "захватить". Редакция, что обязательных рекомендаций пресслужбы Пентагона не читает ? (Генерал, они у вас что, газет не читают? (с)). ""Captured" - Please attribute this to the US description of the operation. Example: "The US said Maduro was captured during the operation"".

    4
    1

