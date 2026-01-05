Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За неделю электричество в Латвии подорожало на 40 процентов и оказалось дороже, чем Литве и Эстонии 0 2321

Бизнес
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За неделю электричество в Латвии подорожало на 40 процентов и оказалось дороже, чем Литве и Эстонии
ФОТО: Unsplash

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла на 40% и составила 73,65 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили в АО Latvenergo.

В Литве цена электроэнергии составила 69,36 евро за МВт·ч, что на 32% больше, чем неделей ранее, а в Эстонии — 73,49 евро за МВт·ч, что на 63% выше предыдущего показателя.

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в странах Северной Европы и Балтии существенно выросли из-за резкого увеличения потребления электроэнергии. Рост спроса был обусловлен самой холодной зимней неделей в этом сезоне, при этом увеличение выработки на ветровых электростанциях оказалось недостаточным, чтобы компенсировать возросшее потребление и сдержать рост цен.

Совокупное потребление электроэнергии в Балтии увеличилось на 7% и составило 582 ГВт·ч. В Латвии объём потребления был на 2% выше, чем неделей ранее, — 141 ГВт·ч. В Эстонии потребление выросло на 12% до 190 ГВт·ч. В Литве было потреблено 251 ГВт·ч электроэнергии, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время в Латвии выработка электроэнергии была на 14% ниже по сравнению с предыдущей неделей — 85 ГВт·ч. В Эстонии производство сократилось на 14%, составив 65 ГВт·ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 24% и достигло 230 ГВт·ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению составило в Латвии 60%, в Эстонии — 34%, а в Литве — 91%. В целом в странах Балтии было произведено 65% от объёма электроэнергии, потреблённой в регионе.

Читайте нас также:
#Эстония #Литва #цены #Латвия #производство #Latvenergo #электроэнергия #потребление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
5
0
12

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Охота за биткоинами Мадуро: сколько криптовалюты может получить Трамп
Изображение к статье: Прощай, Ryanair? - все направления, куда лоукостер больше не будет летать в 2026
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Изображение к статье: Общежитие в Ванкувере выстроено из дерева. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео