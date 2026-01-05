Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла на 40% и составила 73,65 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили в АО Latvenergo.

В Литве цена электроэнергии составила 69,36 евро за МВт·ч, что на 32% больше, чем неделей ранее, а в Эстонии — 73,49 евро за МВт·ч, что на 63% выше предыдущего показателя.

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в странах Северной Европы и Балтии существенно выросли из-за резкого увеличения потребления электроэнергии. Рост спроса был обусловлен самой холодной зимней неделей в этом сезоне, при этом увеличение выработки на ветровых электростанциях оказалось недостаточным, чтобы компенсировать возросшее потребление и сдержать рост цен.

Совокупное потребление электроэнергии в Балтии увеличилось на 7% и составило 582 ГВт·ч. В Латвии объём потребления был на 2% выше, чем неделей ранее, — 141 ГВт·ч. В Эстонии потребление выросло на 12% до 190 ГВт·ч. В Литве было потреблено 251 ГВт·ч электроэнергии, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время в Латвии выработка электроэнергии была на 14% ниже по сравнению с предыдущей неделей — 85 ГВт·ч. В Эстонии производство сократилось на 14%, составив 65 ГВт·ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 24% и достигло 230 ГВт·ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению составило в Латвии 60%, в Эстонии — 34%, а в Литве — 91%. В целом в странах Балтии было произведено 65% от объёма электроэнергии, потреблённой в регионе.