Глобальные продажи электромобилей в 2026 году вырастут минимальными темпами с ковидного 2020 года, прогнозируют аналитики Benchmark Mineral Intelligence.

По их прогнозам, продажи в текущем году повысятся на 13%, до 24 млн машин.

В 2025 году, согласно оценке компании, продажи увеличились на 22%.

Негативными факторами для сегмента электромобилей являются отмена налоговых льгот в США, решение ЕС не запрещать продажи машин с бензиновыми двигателями после 2035 года, а также замедление роста экономики Китая.

Продажи электрокаров в США в текущем году могут упасть на 29%, до 1,1 млн машин, по сравнению с рекордным показателем в 1,5 млн в прошлом году, по прогнозу Benchmark. В Европе реализация вырастет на 14%, до 4,9 млн машин после скачка на 33% в 2025 году.

В Китае, крупнейшем рынке для электромобилей, продажи достигнут 15,5 млн в 2026 году против 13,3 млн в 2025 году. Этот показатель включает также гибридные автомобили.