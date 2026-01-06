Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Электромобили начинают тормозить: мировые продажи уже не растут прежними темпами 0 370

Бизнес
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электромобили начинают тормозить: мировые продажи уже не растут прежними темпами

Глобальные продажи электромобилей в 2026 году вырастут минимальными темпами с ковидного 2020 года, прогнозируют аналитики Benchmark Mineral Intelligence.

По их прогнозам, продажи в текущем году повысятся на 13%, до 24 млн машин.

В 2025 году, согласно оценке компании, продажи увеличились на 22%.

Негативными факторами для сегмента электромобилей являются отмена налоговых льгот в США, решение ЕС не запрещать продажи машин с бензиновыми двигателями после 2035 года, а также замедление роста экономики Китая.

Продажи электрокаров в США в текущем году могут упасть на 29%, до 1,1 млн машин, по сравнению с рекордным показателем в 1,5 млн в прошлом году, по прогнозу Benchmark. В Европе реализация вырастет на 14%, до 4,9 млн машин после скачка на 33% в 2025 году.

В Китае, крупнейшем рынке для электромобилей, продажи достигнут 15,5 млн в 2026 году против 13,3 млн в 2025 году. Этот показатель включает также гибридные автомобили.

Читайте нас также:
#США #Европа #рынок #технологии #электромобили #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В деловом центре столицы Монтевидео. Иконка видео
Изображение к статье: Основная структура стальных магистралей построена в социализме. Иконка видео
Изображение к статье: Высокие технологии - это то, что нужно Черному Континенту. Иконка видео
Изображение к статье: Охота за биткоинами Мадуро: сколько криптовалюты может получить Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео