Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться, заявила в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения (LTV) генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке, пишет LETA.

«Думаю, что теневая экономика сократилась и в прошлом году», — сказала Шмите-Роке.

В то же время она указала, что государство не измеряет объём теневой экономики — такие исследования проводит директор Центра устойчивого бизнеса Стокгольмской школы экономики в Риге Арнис Саука и профессор Талис Путниньш, и эти исследования свидетельствуют о том, что в Латвии доля теневой экономики в течение последних трёх лет снижалась.

Как уже сообщалось, согласно исследованию Стокгольмской школы экономики в Риге «Индекс теневой экономики в странах Балтии», в 2024 году доля теневой экономики в Латвии снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,4% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 17,9% от ВВП в 2023 году до 19,5% в 2024 году, а в Литве по сравнению с показателями 2023 года этот показатель снизился на 1,7 процентных пункта и составил 24,7% от ВВП.