Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться - глава СГД 2 148

Бизнес
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться - глава СГД
ФОТО: LETA

Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться, заявила в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения (LTV) генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке, пишет LETA.

«Думаю, что теневая экономика сократилась и в прошлом году», — сказала Шмите-Роке.

В то же время она указала, что государство не измеряет объём теневой экономики — такие исследования проводит директор Центра устойчивого бизнеса Стокгольмской школы экономики в Риге Арнис Саука и профессор Талис Путниньш, и эти исследования свидетельствуют о том, что в Латвии доля теневой экономики в течение последних трёх лет снижалась.

Как уже сообщалось, согласно исследованию Стокгольмской школы экономики в Риге «Индекс теневой экономики в странах Балтии», в 2024 году доля теневой экономики в Латвии снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,4% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 17,9% от ВВП в 2023 году до 19,5% в 2024 году, а в Литве по сравнению с показателями 2023 года этот показатель снизился на 1,7 процентных пункта и составил 24,7% от ВВП.

#Рига #Латвия #теневая экономика #ВВП #экономика #СГД
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    7-го января

    Чем меньше теневая экономика, тем хуже дела в Латвии и хуже дела у государства. Может пусть будет уже теневая экономика, коли нет другой.

    5
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го января

    это всё мы слышали много раз каждый год одно и тоже ! а цены всё растут и растут ! жизнь постоянно дорожает ! денег нет ! долги растут !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!

    7
    2

