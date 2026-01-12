Нидерландский производитель пива Heineken N.V. сообщил об увольнении своего генерального директора Дольфа ван ден Бринка, сообщается на сайте компании.

Он передаст руководство своему преемнику, которого еще не определили, 31 мая 2026 года после почти шести лет на посту CEO и более 28 лет работы в компании в целом.

После отставки ван ден Бринк останется советником компании на восемь месяцев.

Bloomberg указывает, что увольнение ван ден Бринка происходит на фоне ухудшения продаж пива Heineken в Европе и странах Америки.

В октябре компания сообщила, что ее годовая прибыль будет ниже, чем ожидалось, а объемы продаж сократятся.

Heineken N.V. – крупнейший производитель пива в Европе и один из крупнейших в мире по объемам производства. В его портфель входят такие бренды, как Heineken, Tecate, Amstel, Fosters и др.