Несмотря на санкции, ВВП Беларуси достиг исторического максимума 1 496

Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автопром республики по-прежнему выпускает самые большие в мире машины.

Автопром республики по-прежнему выпускает самые большие в мире машины.

«Главный итог – это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан».

Несмотря на непростые обстоятельства, республика завершает пятилетний период с достойными показателями, подчеркнул глава Министерства экономики. Юрий Чеботарь в беседе с журналом «Экономика Беларуси».

Он заявил, что в прошлом году Беларусь достигла рекордного уровня валового внутреннего продукта, превысив отметку в 90 миллиардов долларов. Он также отметил увеличение ряда других показателей, в частности, реальных доходов населения, которые увеличились на 23,4%.

«Достигнут исторический максимум значения ВВП более 90 миллиардов долларов США. Нарастили экспорт товаров и услуг – по оценке, за пятилетие на 35%. В 2025 году ожидается рекордный объем экспорта за 10 лет – более 50 миллиардов», – сказал министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию COVID-19, беспрецедентное санкционное воздействие и нарушение логистических связей, республика завершает пятилетку с удовлетворительными результатами.

«Главный итог – это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», – добавил Чеботарь.

Также в республике удалось запустить инвестиционный механизм, и вложения в основной капитал уже третий год подряд превышают темпы роста ВВП в несколько раз. Министр пояснил, что это способствует повышению конкурентоспособности, появлению новых видов продукции и укреплению основы для дальнейшего развития.

«Устойчивая работа экономики позволила обеспечить хорошую динамику реальных располагаемых денежных доходов населения — на 23,4% при планах 20,2%. Этому также способствовал жесткий контроль за инфляционными процессами», — продолжил Юрий Чеботарь.

Укрепляется экономический потенциал государства. Продукция промышленности и производительность труда по ВВП также растут опережающими темпами — по оценке, за пятилетие на 15,2% и 13,7% соответственно.

Читайте нас также:
#covid-19 #санкции #инвестиции #развитие #благосостояние #экономика #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    13-го января

    Не пора ли латышам брать пример с Белоруссии?! Хотя сомневаюсь, в одной, но очень гордой стране, правящим плевать на свой народ.

    12
    1

Видео