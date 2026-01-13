Несмотря на непростые обстоятельства, республика завершает пятилетний период с достойными показателями, подчеркнул глава Министерства экономики. Юрий Чеботарь в беседе с журналом «Экономика Беларуси».

Он заявил, что в прошлом году Беларусь достигла рекордного уровня валового внутреннего продукта, превысив отметку в 90 миллиардов долларов. Он также отметил увеличение ряда других показателей, в частности, реальных доходов населения, которые увеличились на 23,4%.

«Достигнут исторический максимум значения ВВП более 90 миллиардов долларов США. Нарастили экспорт товаров и услуг – по оценке, за пятилетие на 35%. В 2025 году ожидается рекордный объем экспорта за 10 лет – более 50 миллиардов», – сказал министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию COVID-19, беспрецедентное санкционное воздействие и нарушение логистических связей, республика завершает пятилетку с удовлетворительными результатами.

«Главный итог – это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», – добавил Чеботарь.

Также в республике удалось запустить инвестиционный механизм, и вложения в основной капитал уже третий год подряд превышают темпы роста ВВП в несколько раз. Министр пояснил, что это способствует повышению конкурентоспособности, появлению новых видов продукции и укреплению основы для дальнейшего развития.

«Устойчивая работа экономики позволила обеспечить хорошую динамику реальных располагаемых денежных доходов населения — на 23,4% при планах 20,2%. Этому также способствовал жесткий контроль за инфляционными процессами», — продолжил Юрий Чеботарь.

Укрепляется экономический потенциал государства. Продукция промышленности и производительность труда по ВВП также растут опережающими темпами — по оценке, за пятилетие на 15,2% и 13,7% соответственно.