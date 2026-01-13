Baltijas balss logotype
Пиво без водки - деньги на ветер. Янтарный напиток в Латвии обречен на подорожание 0 430

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Пиво без водки - деньги на ветер. Янтарный напиток в Латвии обречен на подорожание
ФОТО: LETA

Пиво в Латвии подорожает с 1 марта из-за повышения акцизов и падения спроса.

Латвийский рынок пива входит в 2026 год в состоянии затяжного пике. Розничные цены на напитки неизбежно поползут вверх: на индустрию давят операционные расходы и грядущее мартовское повышение акциза. Глава Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш в беседе с агентством LETA признал, что отрасль оказалась в тисках между дорогой логистикой и сокращающимся потреблением.

Режим выживания: сырье, энергия и зарплаты

По словам Лининьша, производители сегодня вынуждены работать в условиях «идеального шторма». С одной стороны - климатические аномалии и глобальная нестабильность, из-за которых взлетели цены на солод и хмель. С другой - подорожание энергоносителей, упаковки и логистических цепочек. Не последнюю роль играет и кадровый вопрос: затраты на содержание персонала продолжают расти.

Лининьш отметил, что производители сейчас находятся на распутье: «С одной стороны растут производственные затраты, с другой - рынок пива в Латвии продолжает сокращаться. Такое сочетание создает серьезное давление на производителей и вынуждает пересматривать прежние планы по ценам и инвестициям».

Предприятия пытаются минимизировать ущерб через вложения в энергоэффективность и экологию, но такие инвестиции окупаются долго, а финансовая нагрузка на бизнес ощутима уже сейчас.

К внутренним расходам добавились административные. Несмотря на общую поддержку депозитной системы, участие в ней для бизнеса с 1 января стало дороже. Сильнее всего изменения ударили по тем, кто использует многоразовое стекло универсального дизайна - здесь тариф вырос сразу на 16,5%. Для одноразового стекла и индивидуальной тары рост составил 0,8% и 4,5% соответственно.

Финальным аккордом в весеннем подорожании станет акциз. «С 1 марта 2026 года вступит в силу повышение акцизного налога, и в ситуации, когда рынок уже сокращается, а издержки растут, это дополнительно усиливает давление на отрасль», - подчеркнул Лининьш.

Цифры против оптимизма

Статистика Службы госдоходов (VID) подтверждает: интерес к пиву в Латвии угасает. За 10 месяцев 2025 года объемы производства упали на 7,5% (до 61,1 млн литров). Реальное потребление на внутреннем рынке просело на 6,4%, а экспортные показатели и вовсе обвалились на 37,1%.

Лининьш связывает это с переменой привычек латвийцев, высокой чувствительностью к ценникам и жесткой конкуренцией со стороны других напитков. Резюме главы союза неутешительно: «Давление затрат происходит в момент, когда потребление падает, а значит, выросшие издержки невозможно легко компенсировать без влияния на конечную цену».

#инвестиции #Латвия #производство #конкуренция #пиво #потребление #экономика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
