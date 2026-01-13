Baltijas balss logotype
Плата за дороги под вопросом: удорожание перевозок отразится на ценах

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Плата за дороги под вопросом: удорожание перевозок отразится на ценах

Планируемое повышение платы за пользование автодорогами приведет к удорожанию грузоперевозок, а это отразится на ценах товаров и услуг и снизит конкурентоспособность латвийских предприятий, поэтому ставки необходимо пересмотреть, пишет Dienas Bizness.

Из-за возражений представителей сельскохозяйственной, лесной отраслей, грузоперевозчиков и предпринимательских организаций поправки к закону о пошлине за пользование автодорогами, одобренные Сеймом в декабре прошлого года, будут рассматриваться повторно, так как президент Эдгар Ринкевич их не провозгласил и передал на доработку.

"Спасибо президенту за то, что он очень внимательно следит за происходящим в законодательстве, охватывая при этом все сферы. Понятно, что госбюджету не хватает средств и борьба за финансирование своего ведомства ведется постоянно, но есть же приоритеты. Навязывать фермерам более высокие издержки, в то время как они уже по сути третий год подряд находятся в очень сложных условиях не по своей вине, а из-за климатических факторов, нелогично", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.

Он отметил, что повышение налоговой нагрузки приведет к удорожанию сельскохозяйственной продукции и ее транспортировки и, соответственно, повышению цен в магазинах. Существенное увеличение платы за пользование автодорогами - удар по местным фермерам.

"Это странная ситуация: в августе-сентябре почти все политические силы понимали, что для фермеров 2025 год стал уже третьим неблагоприятным годом, поэтому нужно было искать решения, чтобы хозяйства могли просто продолжать существование, а не думать о каком-то росте, однако в контексте госбюджета увеличили расходы на транспортировку продукции", - отметил Фелдманис.

По его словам, фермеры чаще всего лишь пересекают крупные шоссе и региональные дороги, а в основном передвигаются по дорогам в сельской местности, состояние которых таково, что разрушает сельскохозяйственную технику.

#грузоперевозки #фермеры
(1)
  • Д
    Дед
    13-го января

    Латвия по правилам ЕС, должна весь акцизный налог отправлять на содержание дорого, как это происходит во всех странах ЕС. Тогда не нужна будет плата за какие то дороги, налоги на автомобили и следующие придумки правящих для облапошивания населения, денег хватит на содержание. Остальным же странам хватает, и дороги в разы лучше.

    7
    2

