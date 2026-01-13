Планируемое повышение платы за пользование автодорогами приведет к удорожанию грузоперевозок, а это отразится на ценах товаров и услуг и снизит конкурентоспособность латвийских предприятий, поэтому ставки необходимо пересмотреть, пишет Dienas Bizness.

Из-за возражений представителей сельскохозяйственной, лесной отраслей, грузоперевозчиков и предпринимательских организаций поправки к закону о пошлине за пользование автодорогами, одобренные Сеймом в декабре прошлого года, будут рассматриваться повторно, так как президент Эдгар Ринкевич их не провозгласил и передал на доработку.

"Спасибо президенту за то, что он очень внимательно следит за происходящим в законодательстве, охватывая при этом все сферы. Понятно, что госбюджету не хватает средств и борьба за финансирование своего ведомства ведется постоянно, но есть же приоритеты. Навязывать фермерам более высокие издержки, в то время как они уже по сути третий год подряд находятся в очень сложных условиях не по своей вине, а из-за климатических факторов, нелогично", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.

Он отметил, что повышение налоговой нагрузки приведет к удорожанию сельскохозяйственной продукции и ее транспортировки и, соответственно, повышению цен в магазинах. Существенное увеличение платы за пользование автодорогами - удар по местным фермерам.

"Это странная ситуация: в августе-сентябре почти все политические силы понимали, что для фермеров 2025 год стал уже третьим неблагоприятным годом, поэтому нужно было искать решения, чтобы хозяйства могли просто продолжать существование, а не думать о каком-то росте, однако в контексте госбюджета увеличили расходы на транспортировку продукции", - отметил Фелдманис.

По его словам, фермеры чаще всего лишь пересекают крупные шоссе и региональные дороги, а в основном передвигаются по дорогам в сельской местности, состояние которых таково, что разрушает сельскохозяйственную технику.