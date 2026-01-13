По сложившемуся стереотипу, лица наемного труда располагались ранее на окраинах, в промзонах Риги. Теперь все поменялось.

На фоне деиндустриализации нашей экономики, именно Центр Риги с преобладанием там бюджетников – учреждений государственного и муниципального управления и образования, занял с большим отрывом 1 место среди числа занятых в столице. Об этом говорится в актуализированной Программе долгосрочного развития Риги до 2030 года.

Деньги идут к деньгам, и, разумеется, несмотря на проблемы торговли и общепита в исторических кварталах, их там все-таки существенно больше, чем «на раёнах» – все из-за того же платежеспособного спроса в Центре.

Подчеркнем, что данный показатель касается не количества тружеников, проживающих на конкретных территориях, а именно что рабочих мест. И это приводит к еще одному феномену Риги – ежедневному перемещению значимых масс людей из «спальников» в те места, где можно поработать. Что не отменяет того факта, что самые высокооплачиваемые кварталы столицы одновременно сконцентрировали более всего ветхих зданий.

Всего в Риге в 2023 году трудилось 415 077 жителей, в Центре же – 67 169. Второе место, внезапно, занимает Тейка – 26 013, тройку замыкает старое Латгальское предместье (21 400).

Эти показатели можно сопоставить с данными крупнейших жилмассивов, где управленцы, как правило, не работают – но имеются подчиненные муниципалитету учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения; а также относительно развитый торговый и сервисный секторы.

Иманта трудоустроила 12 916 человек; Кенгарагс – 12 305; Пурвциемс – 11 579.

Абсолютными аутсайдерами являются наиболее удаленные рижские окраины: Булли на Северо-Западе и Сужи на Северо-Востоке – в каждой из них наличествовало по 9 занятых…