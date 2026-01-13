Для работодателей праздничные дни, когда сотрудники должны работать, создают дополнительные расходы, поэтому количество таких дней и тем более их продление, если праздничный день выпадает на выходной, необходимо пересмотреть, пишет Dienas Bizness.

Об этом говорят многие предприниматели, особенно в контексте роста затрат на рабочую силу в последние годы.

В докладе Латвийского института стратегических и экономических решений отмечается, что в Латвии официально установлено 12 праздничных дней, что соответствует среднему показателю по ЕС. Больше всего официальных праздничных дней в Хорватии, Словакии и на Мальте - 14, а меньше всего в Германии и Нидерландах - девять.

В случае Латвии нужно учитывать еще одну особенность - перенесенные рабочие дни, когда государственные праздники 18 ноября и 4 мая выпадают на субботу или воскресенье, поэтому предоставляется дополнительный выходной в рабочий день. Однако, например, во Франции, Нидерландах и в большинстве регионов Германии выпадающие на выходные праздники никак не компенсируются.

В Латвии традиция переносить рабочие дни, которые выпадают между праздниками, является наследием советского периода. В других странах Европы в подобных ситуациях работники либо используют дни своего отпуска, либо работодатели по собственной инициативе предоставляют выходной день.

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкшс обращает внимание на то, что фактически в Латвии было не 12 официальных, а в общей сложности 16 праздничных дней - больше всего в ЕС. Он напоминает, что за работу в праздничные дни, в том числе те, которые выпадают на выходные дни, работникам полагается доплата в размере не менее 100%, что обходится работодателям дополнительно в миллионы евро.