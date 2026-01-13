Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии 0 210

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии

Для работодателей праздничные дни, когда сотрудники должны работать, создают дополнительные расходы, поэтому количество таких дней и тем более их продление, если праздничный день выпадает на выходной, необходимо пересмотреть, пишет Dienas Bizness.

Об этом говорят многие предприниматели, особенно в контексте роста затрат на рабочую силу в последние годы.

В докладе Латвийского института стратегических и экономических решений отмечается, что в Латвии официально установлено 12 праздничных дней, что соответствует среднему показателю по ЕС. Больше всего официальных праздничных дней в Хорватии, Словакии и на Мальте - 14, а меньше всего в Германии и Нидерландах - девять.

В случае Латвии нужно учитывать еще одну особенность - перенесенные рабочие дни, когда государственные праздники 18 ноября и 4 мая выпадают на субботу или воскресенье, поэтому предоставляется дополнительный выходной в рабочий день. Однако, например, во Франции, Нидерландах и в большинстве регионов Германии выпадающие на выходные праздники никак не компенсируются.

В Латвии традиция переносить рабочие дни, которые выпадают между праздниками, является наследием советского периода. В других странах Европы в подобных ситуациях работники либо используют дни своего отпуска, либо работодатели по собственной инициативе предоставляют выходной день.

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкшс обращает внимание на то, что фактически в Латвии было не 12 официальных, а в общей сложности 16 праздничных дней - больше всего в ЕС. Он напоминает, что за работу в праздничные дни, в том числе те, которые выпадают на выходные дни, работникам полагается доплата в размере не менее 100%, что обходится работодателям дополнительно в миллионы евро.

Читайте нас также:
#Латвия #бизнес #рабочая сила #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы
Изображение к статье: airBaltic - в десятке самых безопасных авиакомпаний в мире
Изображение к статье: Нечего терять, кроме цепей - один из старейших заводов Латвии - банкрот
Изображение к статье: Пиво без водки - деньги на ветер. Янтарный напиток в Латвии обречен на подорожание

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео