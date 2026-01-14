Baltijas balss logotype
Представителя Латвии могут допустить до руководства целой еврозоной

Бизнес
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Представителя Латвии могут допустить до руководства целой еврозоной

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс рассматривается как один из двух кандидатов на должность вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствует заявление председателя Комитета по экономическим и валютным вопросам Ауроры Лалукас о состоявшемся сегодня неформальном обмене мнениями с кандидатами на пост вице-президента ЕЦБ.

Сегодня члены Комитета по экономическим и валютным вопросам провели неформальный обмен мнениями с шестью кандидатами на должность следующего вице-президента ЕЦБ.

Координаторы комитета, представлявшие большинство его состава, поддержали Казакса и Марио Сентено как предпочтительных кандидатов на эту должность.

Как сообщалось, в декабре правительство ЛР утвердило кандидатуру Казакса на должность заместителя председателя Правления ЕЦБ.

Согласно Договору о функционировании ЕС, в состав Правления ЕЦБ входят председатель, заместитель председателя и четыре члена правления. Они назначаются Европейским советом квалифицированным большинством голосов по рекомендации Совета ЕС, которую он выносит после консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕЦБ, из числа выдвинутых кандидатов — лиц с безупречной репутацией и профессиональным опытом в области денежно-кредитной политики или банковского дела.

Срок полномочий членов Правления ЕЦБ составляет восемь лет и не подлежит продлению. Членами Правления ЕЦБ могут быть только граждане государств — членов ЕС. До конца 2027 года, с учётом сроков полномочий действующих членов правления, потребуется переизбрать четырёх членов правления, включая председателя и заместителя председателя правления.

Ранее сообщалось, что Казакс был переизбран на второй срок на должность президента Банка Латвии в феврале этого года лишь со второй попытки. В первом туре в результате политических интриг Казакса отфутболили.

Казакс получил степень бакалавра экономики в Латвийском университете, диплом по экономике в Кембриджском университете, а также степень магистра и доктора экономики в Лондонском университете.

Казакс работал ведущим экономистом в Департаменте макрофискального анализа и прогнозирования Министерства финансов, а также был научным ассистентом в рижском офисе International Research and Exchanges Board (IREX).

Он также работал ассистентом исследователя в Департаменте социальных наук Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона (Social Sciences Department, School of Slavonic and East European Studies, University College London).

С 2005 года Казакс был главным экономистом «Swedbank» в Латвии и главным макроэкономическим аналитиком в странах Балтии, а с 2010 года по август 2018 года — заместителем главного экономиста группы «Swedbank», главным экономистом «Swedbank Latvija» и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии группы «Swedbank».

С августа 2018 года Казакс был членом Совета Банка Латвии, а в декабре 2019 года Сейм 76 голосами депутатов впервые избрал его президентом Банка Латвии.

#банк Латвии #финансы #Латвия #экономика #Мартиньш Казакс #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ji
    jurijs ivanovs
    15-го января

    там уже есть кая каллас и урсула фон дер ляля ! будут по прежнему обниматься и целоваться на камеру и больше ничего ! ровным счётом ничего ! и домбровский там уже давно штаны протирает ! и нил ушаков ! просто занимают место ! будет ещё один ! мы не видим никакой отдачи ! долгие годы никакого толка от них нет ! теперь какзакс наведёт там порядок ? никто не сомневаеться !и к гадалке не ходи ! радость то какая ?

    8
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    15-го января

    и мы сразу станем жить лучше ! цены понизяться ! перестанут закрываться заводы ? люди начнут включать дома отопление и пользоваться газом ? электроэнергия подешевеет ? мы наконец перестанем закупать оружие и боеприпасы и сможем посещать врачей когда надо а не когда подойдёт наша очередь через год ?фермеры перестанут перекрывать дороги и поливать их навозом ? что измениться в этой целой зоне после назначения казака ? НИЧЕГО !

    7
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го января

    И ппц эурозоне.Она и так ели существует...А теперь уж точно,кирдык.

    11
    2
Читать все комментарии

