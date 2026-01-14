Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс рассматривается как один из двух кандидатов на должность вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствует заявление председателя Комитета по экономическим и валютным вопросам Ауроры Лалукас о состоявшемся сегодня неформальном обмене мнениями с кандидатами на пост вице-президента ЕЦБ.

Сегодня члены Комитета по экономическим и валютным вопросам провели неформальный обмен мнениями с шестью кандидатами на должность следующего вице-президента ЕЦБ.

Координаторы комитета, представлявшие большинство его состава, поддержали Казакса и Марио Сентено как предпочтительных кандидатов на эту должность.

Как сообщалось, в декабре правительство ЛР утвердило кандидатуру Казакса на должность заместителя председателя Правления ЕЦБ.

Согласно Договору о функционировании ЕС, в состав Правления ЕЦБ входят председатель, заместитель председателя и четыре члена правления. Они назначаются Европейским советом квалифицированным большинством голосов по рекомендации Совета ЕС, которую он выносит после консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕЦБ, из числа выдвинутых кандидатов — лиц с безупречной репутацией и профессиональным опытом в области денежно-кредитной политики или банковского дела.

Срок полномочий членов Правления ЕЦБ составляет восемь лет и не подлежит продлению. Членами Правления ЕЦБ могут быть только граждане государств — членов ЕС. До конца 2027 года, с учётом сроков полномочий действующих членов правления, потребуется переизбрать четырёх членов правления, включая председателя и заместителя председателя правления.

Ранее сообщалось, что Казакс был переизбран на второй срок на должность президента Банка Латвии в феврале этого года лишь со второй попытки. В первом туре в результате политических интриг Казакса отфутболили.

Казакс получил степень бакалавра экономики в Латвийском университете, диплом по экономике в Кембриджском университете, а также степень магистра и доктора экономики в Лондонском университете.

Казакс работал ведущим экономистом в Департаменте макрофискального анализа и прогнозирования Министерства финансов, а также был научным ассистентом в рижском офисе International Research and Exchanges Board (IREX).

Он также работал ассистентом исследователя в Департаменте социальных наук Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона (Social Sciences Department, School of Slavonic and East European Studies, University College London).

С 2005 года Казакс был главным экономистом «Swedbank» в Латвии и главным макроэкономическим аналитиком в странах Балтии, а с 2010 года по август 2018 года — заместителем главного экономиста группы «Swedbank», главным экономистом «Swedbank Latvija» и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии группы «Swedbank».

С августа 2018 года Казакс был членом Совета Банка Латвии, а в декабре 2019 года Сейм 76 голосами депутатов впервые избрал его президентом Банка Латвии.