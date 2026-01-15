Baltijas balss logotype
Блондинка-итальянка дернула за стоп-кран Deutsche Bahn 0 707

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немецкие железные дороги в последние годы вызывают массу нареканий.

Немецкие железные дороги в последние годы вызывают массу нареканий.

План реструктуризации предусматривает сокращение около 30% топ-менеджерских должностей.

Эвелин Палла возглавила Deutsche Bahn в октябре 2025 года, вступив в должность, отягощённую годами задержек, устаревшей инфраструктурой и растущими финансовыми потерями. Первые месяцы её работы были посвящены реструктуризации проблемного железнодорожного оператора, хотя пока что пассажиры не ощутили серьёзных улучшений на дороге.

Первые 100 дней Паллы на посту отмечены активным взаимодействием с ключевыми отраслевыми организациями.

n2511013.jpg

Она тесно сотрудничала с ассоциацией «Альянс за железные дороги» (Allianz pro Schiene), управляющий директор которой Дирк Флеге высоко оценил её оперативные меры по реорганизации компании. Профсоюз железнодорожников и транспорта EVG также отметил её усилия по повышению качества услуг и передаче части полномочий региональным менеджерам — шаг, поддержанный заместителем председателя Козимой Ингеншай.

Её план реструктуризации предусматривает сокращение около 30% топ-менеджерских должностей и почти половины позиций среднего звена. Теперь региональные руководители несут большую ответственность за соблюдение расписания, чистоту и коммуникацию с пассажирами на дороге. Хотя в декабре наблюдалось незначительное улучшение пунктуальности — благодаря сокращению строительных работ и вводу дополнительных поездов — устойчивого прогресса на дороге пока нет. Долгосрочная стратегия Паллы совпадает с федеральной программой инвестиций в железные дороги, которая включает 23 миллиарда евро финансирования до 2026 года и модернизацию загруженных маршрутов до середины 2030‑х. Министр транспорта Шнайдер поддерживает эти инициативы, однако критики из грузового сектора называют планы скорее символическими, чем преобразующими на дороге.

Эксперты отрасли признают прагматичный подход Паллы, но предупреждают: на решение глубоко укоренившихся проблем Deutsche Bahn потребуются годы. Крупные инфраструктурные проекты всё ещё далеки от завершения, а финансовое давление сохраняется на дороге.

Реформы Паллы направлены на стабилизацию текущей работы и закладку основ для более масштабных изменений на дороге. Региональные менеджеры теперь должны выполнять жёсткие показатели эффективности, а миллиарды государственных инвестиций пойдут на долгосрочную модернизацию. Тем не менее, пока пунктуальность остаётся ненадёжной, а ключевые проекты задерживаются, пассажирам вряд ли стоит ожидать заметных улучшений на дороге в ближайшие годы.

Эвелин Палла с 2022 г. была главой регионального пассажирского оператора DB Regio, входящего в состав DB. На фоне тяжелого положения концерна оператор DB Regio поддерживает пунктуальность перевозок на уровне 90 % и показал хорошие финансовые результаты в первом полугодии 2025 г.

Эвелин Палла родилась в Южном Тироле (Италия) в 1973 г., деловую карьеру начала в компании Infineon Technologies, позднее работала в немецкой энергетической компании E.ON, а в 2011 г. перешла в Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB), где с 2015 г. возглавляла пассажирскую компанию ÖBB Personenverkehr. В концерн Deutsche Bahn она была приглашена в 2019 г.

