Ты что, самый умный?
В Великобритании доля людей, которые намерены искать новую работу в 2026 году, самая высокая.
Почти половина европейцев в крупных экономиках планируют искать новую работу в 2026 году. Но почти четыре из пяти чувствуют, что к этому не готовы.
Новый год приносит новые надежды, а январь считается популярным временем для карьерных перемен. По данным нового исследования LinkedIn, почти половина европейцев (47%) намерены искать новую работу в 2026 году, однако подавляющее большинство (77%) чувствуют себя к этому неготовыми. В то же время у рекрутеров свои трудности: большинство говорит, что стало сложнее находить квалифицированных специалистов.
Как же европейцы в целом оценивают рынок труда? И в каких странах работники наиболее активно ищут новые возможности?
Согласно исследованию, представленному Euronews Business, в Великобритании доля людей, которые намерены искать новую работу в новом году, самая высокая по сравнению с семью другими европейскими странами. Более половины опрошенных в Великобритании ответили «да», когда их спросили, планируют ли они искать работу в 2026 году.
В семи опрошенных европейских странах средняя доля тех, кто планирует искать новую работу, составляет 47%.
Великобритания является единственной европейской страной, где показатель превышает мировую среднюю в 52% (рассчитанную по 14 странам).
Данные глобальной платформы найма Indeed также показывают, что число вакансий в Великобритании остаётся ниже уровней периода до пандемии и самыми низкими средипяти крупнейших экономик Европы на конец 2025 года. Это подчёркивает жёсткую конкуренцию на рынке труда Великобритании.
Более половины опрошенных в Швеции также планируют искать новую работу, а показатель в Испании близок к этому уровню.
«Рынок труда быстро меняется, и конкуренция остаётся высокой»,- сказала эксперт LinkedIn по карьерным вопросам Шарлотта Дейвис.
Самая низкая доля тех, кто собирается искать новую работу в 2026 году, во Франции. Лишь 37% заявили, что планируют искать новую работу.
В Германии и Италии показатель ниже среднеевропейского уровня, а в Нидерландах он ему соответствует.
В LinkedIn не предоставили конкретных объяснений различий между странами по запросу. Хотя почти половина европейцев планирует искать новую должность в 2026 году, почти четыре из пяти говорят, что чувствуют себя неготовыми к поиску работы. Наиболее сильно это ощущение в Швеции, где 83% сообщают, что не готовы.
Схожий высокий уровень наблюдается во Франции, Великобритании и Германии: там показатель близок к отметке «четыре из пяти».
В Испании самая низкая доля тех, кто чувствует себя неготовым к поиску новой работы: 67%. Италия и Нидерланды близки к среднеевропейскому уровню. Исследование также показывает, что около двух третей рекрутеров (66%) говорят, что за последний год стало сложнее находить квалифицированных специалистов.
Опрос провела компания Censuswide на выборке из 10 400 респондентов, работающих на полной или частичной занятости. В выборку также включены те, кто сейчас в поиске работы, но не трудоустроен (в возрасте от 18 до 79 лет) в этих семи европейских странах.
Исследователи LinkedIn Economic Graph также изучили миллионы трудоустройств участников LinkedIn с 1 января 2023 года по 31 июля 2025 года, чтобы рассчитать темпы роста по каждому названию должности. Роли, связанные с ИИ, явно доминируют в списке «профессий на подъёме».
В пятёрке крупнейших экономик Европы две из трёх самых быстро растущих ролей — инженер по ИИ и руководитель по ИИ. Третья роль варьируется в зависимости от страны: в Великобритании это преподаватели, в Испании — аналитики по логистике, в других странах — должности, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем.
Франция
-
Инженер по ИИ
-
Руководитель по ИИ
-
Координатор по охране окружающей среды
Германия
-
Руководитель по ИИ
-
Инженер по ИИ
-
Специалист по охране труда, технике безопасности и окружающей среде
Италия
-
Инженер по ИИ
-
Руководитель по ИИ
-
Специалист по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды
Испания
-
Инженер по ИИ
-
Руководитель по ИИ
-
Аналитик по логистике
Великобритания
-
Инженер по ИИ
-
Руководитель по ИИ
-
Преподаватель
Шарлотта Дейвис из LinkedIn подчеркнула, чтоИИ всё сильнее влияет на то, как мы работаем, как организации нанимают сотрудников и как люди находят свою следующую возможность.
Оставить комментарий