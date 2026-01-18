В Великобритании доля людей, которые намерены искать новую работу в 2026 году, самая высокая.

Почти половина европейцев в крупных экономиках планируют искать новую работу в 2026 году. Но почти четыре из пяти чувствуют, что к этому не готовы.

Новый год приносит новые надежды, а январь считается популярным временем для карьерных перемен. По данным нового исследования LinkedIn, почти половина европейцев (47%) намерены искать новую работу в 2026 году, однако подавляющее большинство (77%) чувствуют себя к этому неготовыми. В то же время у рекрутеров свои трудности: большинство говорит, что стало сложнее находить квалифицированных специалистов.

Как же европейцы в целом оценивают рынок труда? И в каких странах работники наиболее активно ищут новые возможности?

Согласно исследованию, представленному Euronews Business, в Великобритании доля людей, которые намерены искать новую работу в новом году, самая высокая по сравнению с семью другими европейскими странами. Более половины опрошенных в Великобритании ответили «да», когда их спросили, планируют ли они искать работу в 2026 году.

В семи опрошенных европейских странах средняя доля тех, кто планирует искать новую работу, составляет 47%.

Великобритания является единственной европейской страной, где показатель превышает мировую среднюю в 52% (рассчитанную по 14 странам).

Данные глобальной платформы найма Indeed также показывают, что число вакансий в Великобритании остаётся ниже уровней периода до пандемии и самыми низкими средипяти крупнейших экономик Европы на конец 2025 года. Это подчёркивает жёсткую конкуренцию на рынке труда Великобритании.

Более половины опрошенных в Швеции также планируют искать новую работу, а показатель в Испании близок к этому уровню.

«Рынок труда быстро меняется, и конкуренция остаётся высокой»,- сказала эксперт LinkedIn по карьерным вопросам Шарлотта Дейвис.

Самая низкая доля тех, кто собирается искать новую работу в 2026 году, во Франции. Лишь 37% заявили, что планируют искать новую работу.

В Германии и Италии показатель ниже среднеевропейского уровня, а в Нидерландах он ему соответствует.

В LinkedIn не предоставили конкретных объяснений различий между странами по запросу. Хотя почти половина европейцев планирует искать новую должность в 2026 году, почти четыре из пяти говорят, что чувствуют себя неготовыми к поиску работы. Наиболее сильно это ощущение в Швеции, где 83% сообщают, что не готовы.

Схожий высокий уровень наблюдается во Франции, Великобритании и Германии: там показатель близок к отметке «четыре из пяти».

В Испании самая низкая доля тех, кто чувствует себя неготовым к поиску новой работы: 67%. Италия и Нидерланды близки к среднеевропейскому уровню. Исследование также показывает, что около двух третей рекрутеров (66%) говорят, что за последний год стало сложнее находить квалифицированных специалистов.

Опрос провела компания Censuswide на выборке из 10 400 респондентов, работающих на полной или частичной занятости. В выборку также включены те, кто сейчас в поиске работы, но не трудоустроен (в возрасте от 18 до 79 лет) в этих семи европейских странах.

Исследователи LinkedIn Economic Graph также изучили миллионы трудоустройств участников LinkedIn с 1 января 2023 года по 31 июля 2025 года, чтобы рассчитать темпы роста по каждому названию должности. Роли, связанные с ИИ, явно доминируют в списке «профессий на подъёме».

В пятёрке крупнейших экономик Европы две из трёх самых быстро растущих ролей — инженер по ИИ и руководитель по ИИ. Третья роль варьируется в зависимости от страны: в Великобритании это преподаватели, в Испании — аналитики по логистике, в других странах — должности, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем.

Франция

Инженер по ИИ Руководитель по ИИ Координатор по охране окружающей среды

Германия

Руководитель по ИИ Инженер по ИИ Специалист по охране труда, технике безопасности и окружающей среде

Италия

Инженер по ИИ Руководитель по ИИ Специалист по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды

Испания

Инженер по ИИ Руководитель по ИИ Аналитик по логистике

Великобритания

Инженер по ИИ Руководитель по ИИ Преподаватель

Шарлотта Дейвис из LinkedIn подчеркнула, чтоИИ всё сильнее влияет на то, как мы работаем, как организации нанимают сотрудников и как люди находят свою следующую возможность.