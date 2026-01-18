Китай — автомобильный рынок номер один в мире, поэтому вся индустрия так пристально следит за его предпочтениями. И очередная новость оттуда способна сильно огорчить «большую немецкую тройку» автопроизводителей. Едва успев выйти на рынок, новый премиум-лимузин Maextro S800 обогнал по продажам все культовые модели немецких концернов Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen Group. Позади выскочки Maextro остались обычный S-класс и он же в версии Maybach, 7 серия BMW и все модели Rolls-Royce (марка принадлежит BMW), а также Porsche Panamera и Audi A8. Что же это за автомобиль и в чем секрет его столь стремительного взлета?

Производство Maextro S800 началось летом этого года и сразу же новинка собрала огромное для столь дорогой вещи количество подтвержденных заказов: свыше 2,6 тысяч за первые три дня продаж. Причем большая часть покупателей предпочла самую дорогую версию, которая стоит почти 150 тысяч долларов. К настоящему моменту реализовано уже 18000 заказов, и спрос заставляет производителя нарастить объемы производства с 2000 до 4000 машин в месяц. А это почти 50 тысяч экземпляров в год! Для сравнения: в прошлом году по всему миру продано чуть больше 40 тысяч S-классов (не-Maybach) и 31 тысяча BMW 7 серии.

Maextro S800 разработан автомобильным подразделением компании Huawei совместно с маркой JAC. Машина представляет собой роскошный лимузин длиной 5,5 метров с чисто электрической или гибридной (последовательного типа) силовой установкой. В первом случае мощность составляет 530 лошадиных сил, а во втором — также 530 или 853 в двух- и трехмоторном исполнении соответственно. Емкость батареи производства CATL — 97 и 65 кВт·ч для чистой электрички и гибрида соответственно. Динамика — от 4,3 до 4,9 с и 200 или 210 км/ч в зависимости от версии.

Интерьер ожидаемо отделан дорогими сортами дерева, кожи и замши, которые дополнены граненой хрустальной фурнитурой и «звездным небом» на потолке. Из того, что не предлагают немецкие конкуренты — выдвижной 40-дюймовый экран-перегородка для задних пассажиров, куда выводится изображение проектора. Разумеется, задние сиденья оснащены столь любимой китайцами функцией «нулевой гравитации».

Холодильник, столики, набор бокалов, 3-киловаттная акустика Huawei с 43 динамиками (включая излучатели в потолке и подголовниках), 4-зонный климат, массаж и все остальное, что можно вообразить в автомобиле такого класса, тоже на месте. Спереди в распоряжении водителя 76-дюймовый проекционный экран, цифровые зеркала в дверных панелях, мультимедийная система и продвинутый автопилот последнего поколения от Huawei, который обладает, кажется, беспрецедентным количеством камер, лидаров и радаров. И столь же внушительной вычислительной мощью.

Другие ездовые технологии включают в себя адаптивную двухкамерную пневмодвеску с регулируемой высотой и искусственным интеллектом, способным превентивно подстраивать характеристики шасси в соответствии с изменениями покрытия (дорогу сканирует все то же компьютерное зрение); поворотную заднюю ось с углом отклонения колес до 12 градусов (радиус разворота — всего 5,05 м); режим движения «крабом» по диагонали под углом 16 градусов; продвинутую систему подавления кренов и клевков; матричный адаптивный свет со «световой указкой», проактивный комплекс систем безопасности, устойчивые к взлому ПО и каналы связи и многое другое. Особо подчеркивается коммуникационный комплекс, который работает даже в условиях нестабильного сигнала спутников и сотовой сети.

Впечатляет, не правда ли? А теперь самое главное. За базовый Maextro S800, который все равно укомплектован очень богато, в Китае просят сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов. Топ-версия — 145 тысяч. А теперь сравним с «европейцами»: базовый Mercedes-Benz S-класса стоит в Китае около 132 тысяч долларов, S-класс Maybach это вообще от 200 тысяч, семерка BMW начинается от 130 тысяч долларов, Audi A8L стартует от 112, а Porsche Panamera — от 162 тысяч долларов.