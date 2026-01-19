Единственным владельцем пивоварни ООО "Valmiermuižas alus" стало АО "Cēsu alus", свидетельствует информация, опубликованная на "Firmas.lv".

В этой связи с правление "Valmiermuižas alus" назначена председатель правления "Cesu alus" и единственный член правления ООО "Piebalgas alus" Эвия Гринберга.

Внесены изменения и в устав компании: в дальнейшем правление "Valmiermuižas alus" будет состоять из одного члена правления, которого избирает собрание участников на неопределенный срок. Ранее устав компании предусматривал, что в правление "Valmiermuižas alus" входят три члена правления, которые избираются на неопределенный срок.

Председателем правления "Valmiermuižas alus" ранее был совладелец компании Айгар Руньгис, а членами правления - Рихард Трумпе и Анита Саулите.

Изменения в составе владельцев и правления компании были проведены в Регистре предприятий в субботу, 17 января.

Как сообщалось, после завершения сделки прежний совладелец Руньгис продолжит консультировать новое руководство предприятия с целью сохранения рецептов "Valmiermuižas alus".

Единственным владельцем "Valmiermuižas alus" ранее было ООО "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", в капитале которого 60% принадлежит ООО "Rungis", единственным владельцем которого является Руньгис, 24% принадлежало австрийскому инвестиционному фонду "Industrieliegenschaftenvervaltungs", а 16% - зарегистрированному в Австрии "MVF40 Beteiligungs".

Оборот "Valmiermuižas alus" в 2024 году составил 10,018 млн евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия сократилась в 2,9 раза и составила 65 858 евро. Компания "Valmiermuižas alus" зарегистрирована в 2005 году, ее основной капитал составляет 1,454 млн евро.

В свою очередь, "Cēsu alus" в 2024 году работало с оборотом 101,133 млн евро, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 4,4% и составила 3,564 млн евро. Предприятие "Cēsu alus" зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 8,31 млн евро. Крупнейшим владельцем "Cēsu alus" является финский концерн "Olvi" (99,88%).