«Цесисское пиво» приобрело «Валмиерское» 0 397

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: «Цесисское пиво» приобрело «Валмиерское»

Единственным владельцем пивоварни ООО "Valmiermuižas alus" стало АО "Cēsu alus", свидетельствует информация, опубликованная на "Firmas.lv".

Единственным владельцем пивоварни ООО "Valmiermuižas alus" стало АО "Cēsu alus", свидетельствует информация, опубликованная на "Firmas.lv".

В этой связи с правление "Valmiermuižas alus" назначена председатель правления "Cesu alus" и единственный член правления ООО "Piebalgas alus" Эвия Гринберга.

Внесены изменения и в устав компании: в дальнейшем правление "Valmiermuižas alus" будет состоять из одного члена правления, которого избирает собрание участников на неопределенный срок. Ранее устав компании предусматривал, что в правление "Valmiermuižas alus" входят три члена правления, которые избираются на неопределенный срок.

Председателем правления "Valmiermuižas alus" ранее был совладелец компании Айгар Руньгис, а членами правления - Рихард Трумпе и Анита Саулите.

Изменения в составе владельцев и правления компании были проведены в Регистре предприятий в субботу, 17 января.

Как сообщалось, после завершения сделки прежний совладелец Руньгис продолжит консультировать новое руководство предприятия с целью сохранения рецептов "Valmiermuižas alus".

Единственным владельцем "Valmiermuižas alus" ранее было ООО "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", в капитале которого 60% принадлежит ООО "Rungis", единственным владельцем которого является Руньгис, 24% принадлежало австрийскому инвестиционному фонду "Industrieliegenschaftenvervaltungs", а 16% - зарегистрированному в Австрии "MVF40 Beteiligungs".

Оборот "Valmiermuižas alus" в 2024 году составил 10,018 млн евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия сократилась в 2,9 раза и составила 65 858 евро. Компания "Valmiermuižas alus" зарегистрирована в 2005 году, ее основной капитал составляет 1,454 млн евро.

В свою очередь, "Cēsu alus" в 2024 году работало с оборотом 101,133 млн евро, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 4,4% и составила 3,564 млн евро. Предприятие "Cēsu alus" зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 8,31 млн евро. Крупнейшим владельцем "Cēsu alus" является финский концерн "Olvi" (99,88%).

#инвестиции #финансы #рынок #бизнес #пиво #компании #сделка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
