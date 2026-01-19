Цена на какао упала на 45% с января 2025 года по январь 2026 года

На эту же дату, но год назад, оно котировалось в 10 698,29 долларов за тонну. Сегодня его значение находится в 5 852,43 доллара.

Международная цена какао упала на 45,3% между январем 2025-го и январем 2026-го, пройдя от 10 698,29 долларов за тонну до 5 852,43; значительное снижение приписано лучшим перспективам урожая в основных странах-производителях этого продукта, хотя рынок продолжает оставаться волатильным, и нет уверенности, что цена поднимется в ближайшие недели или месяцы.

В течение 2025-го цены на какао устойчиво снижались, начав со значения в январе более десяти тысяч долларов за тонну до постепенного снижения в марте к среднему значению 8 тысяч, которое удерживалось до сентября.

В последнем триместре 2025 года цены держались в среднем значении 6 тысяч долларов за тонну.

Какао-бобы занимали 314-е место среди наиболее продаваемых продуктов и 1220-е в соответствии с индексом сложности продукта (PCI). Большинство поставщиков какао-сырья находится в Африке, а общий объём международной торговли оценивается 9,35 млрд долл. США.

Крупнейшими экспортерами какао-бобов до недавнего времени были:

-Кот-д'Ивуар ($3,79 млрд) 40 % от мирового экспорта;

-Гана ($1,77 млрд) 19 % от мирового экспорта;

-Нигерия ($660 млн) 7,10 % от мирового экспорта;

-Эквадор ($619 млн) 6,6 % от мирового экспорта;

-Камерун ($492 млн) 5,3 % от мирового экспорта.

Крупнейшими импортерами какао-бобов в 2017 году были:

-Нидерланды ($2,29 млрд) 25 % от мирового импорта

-США ($1,17 млрд) 13 % от мирового импорта

-Германия ($949 млн) 10 % от мирового импорта

-Бельгия и Люксембург (суммарно $784 млн) 8,4 % от мирового импорта

-Малайзия ($685 млн) 7,3 % от мирового импорта

В апреле 2024 года был зафиксирован исторический максимум стоимости какао-бобов, которая достигла 11 722 долларов за тонну.