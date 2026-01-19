Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шоколаду больше не с чего дорожать - какао сидит на бобах 0 10101

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну ни разу не похоже на наши любимые вкусняшки.

Ну ни разу не похоже на наши любимые вкусняшки.

Значительное снижение приписано лучшим перспективам урожая в основных странах-производителях.

Цена на какао упала на 45% с января 2025 года по январь 2026 года

На эту же дату, но год назад, оно котировалось в 10 698,29 долларов за тонну. Сегодня его значение находится в 5 852,43 доллара.

Международная цена какао упала на 45,3% между январем 2025-го и январем 2026-го, пройдя от 10 698,29 долларов за тонну до 5 852,43; значительное снижение приписано лучшим перспективам урожая в основных странах-производителях этого продукта, хотя рынок продолжает оставаться волатильным, и нет уверенности, что цена поднимется в ближайшие недели или месяцы.

В течение 2025-го цены на какао устойчиво снижались, начав со значения в январе более десяти тысяч долларов за тонну до постепенного снижения в марте к среднему значению 8 тысяч, которое удерживалось до сентября.

В последнем триместре 2025 года цены держались в среднем значении 6 тысяч долларов за тонну.

Какао-бобы занимали 314-е место среди наиболее продаваемых продуктов и 1220-е в соответствии с индексом сложности продукта (PCI). Большинство поставщиков какао-сырья находится в Африке, а общий объём международной торговли оценивается 9,35 млрд долл. США.

Крупнейшими экспортерами какао-бобов до недавнего времени были:

-Кот-д'Ивуар ($3,79 млрд) 40 % от мирового экспорта;

-Гана ($1,77 млрд) 19 % от мирового экспорта;

-Нигерия ($660 млн) 7,10 % от мирового экспорта;

-Эквадор ($619 млн) 6,6 % от мирового экспорта;

-Камерун ($492 млн) 5,3 % от мирового экспорта.

Крупнейшими импортерами какао-бобов в 2017 году были:

-Нидерланды ($2,29 млрд) 25 % от мирового импорта

-США ($1,17 млрд) 13 % от мирового импорта

-Германия ($949 млн) 10 % от мирового импорта

-Бельгия и Люксембург (суммарно $784 млн) 8,4 % от мирового импорта

-Малайзия ($685 млн) 7,3 % от мирового импорта

В апреле 2024 года был зафиксирован исторический максимум стоимости какао-бобов, которая достигла 11 722 долларов за тонну.

Читайте нас также:
#импорт #Африка #цены #торговля #рынок #производство #экспорт #шоколад #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
4
0
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: ilgtspejasklasteris.lv Эксклюзив!
Изображение к статье: Судно "Тикю" вышло из порта Симидзу . Иконка видео
Изображение к статье: В битве за Гренландию есть первые жертвы – европейские автогиганты потеряет 3 млрд евро
Изображение к статье: Джурджулештский порт. Фото: Spiridon Ion Cepleanu / Wikipedia

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео