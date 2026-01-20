Baltijas balss logotype
Махачкала установила рекорд роста цен на недвижимость 0 502

Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Город на берегу Каспийского моря стремительно растет.

Город на берегу Каспийского моря стремительно растет.

Стоимость квадратных метров связана с общим состоянием экономики.

Только в одном крупном городе России — Новокузнецке — цены на жилье в 2025 году снизились, выяснил РБК на основе данных SRG. Вторичное жилье в сибирском городе подешевело в среднем на 2%, до 92 700 рублей за 1 кв. м. (1000 евро)

В остальных 49 крупных городах России цены на вторичное жилье в 2025 году выросли. Сильнее всего — в Махачкале, Курске и Ижевске.

Статистика SRG включает среднюю цену 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников). Невысокие темпы роста цен наблюдались в подмосковной Балашихе и Астрахани (на 1%) и в Пензе, Рязани, Хабаровске и Ставрополе — на 3%.

Лидером по росту цен на жилье стала Махачкала, с населением около 625 000 человек, что выше количества жителей Риги. В столице Дагестана средняя цена квадратного метра вторичного жилья в 2025 году увеличилась сразу на 25%, до 120 900 рублей (около 1300 евро).

fotka-k-glossariyu-2-timur-1024x683.jpg

На втором месте — Курск, где средняя цена 1 кв. м готового жилья за год увеличилась на 24%, до 109 900 рублей. Тройку лидеров замыкает Ижевск — рост на 16%, до 97 700 рублей.

На четвертой строчке — Челябинск (рост на 15%, до 102 300 рублей за 1 кв. м), на пятой — Набережные Челны (плюс 14%, 116 400 рублей) и Калининград (плюс 14%, 137 300 рублей). В десятке городов с самым подорожавшим жильем также Воронеж (плюс 13%), Оренбург (плюс 13%), Пермь (плюс 12%), Сочи (плюс 12%) и Улан-Удэ (плюс 12%). Среди них только три миллионника.

В Москве вторичное жилье в 2025 году подорожало на 10%, до 355 800 рублей за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге средняя цена 1 кв. м по итогам года составила 228 900 рублей (плюс 10%). Цены на вторичное жилье в городах с населением более 500 000 человек по итогам неполного 2025 года выросли в среднем на 8% и достигли 147 000 рублей за 1 кв. м, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Циан».

По данным «Авито Недвижимости», стоимость вторичного рынка в крупных городах за год выросла на 8,1% и достигла 209 859 рублей за 1 кв. м. По подсчетам «Этажей», речь идет о росте цен на 5,6% — до 135 900 рублей за 1 кв. м.

#недвижимость #жилье #рост цен #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

