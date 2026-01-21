Baltijas balss logotype
Убытки страховщиков от стихийных бедствий в мире превысили 127 млрд долларов 0 47

Бизнес
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Убытки страховщиков от стихийных бедствий в мире превысили 127 млрд долларов

Застрахованные убытки от природных катастроф в 2025 году составили более $127 млрд, превысив отметку $100 млрд по итогам шестого года подряд, пишет The Financial Times со ссылкой на исследование американо-британского страхового брокера Aon.

Показатель на 27% превышает среднее долгосрочное значение за период с 2000 года, отмечает страховщик, подчеркивая необходимость дополнительных инвестиций в защитные меры.

"Экстремальные погодные явления становятся все более частыми и непредсказуемыми, затрагивая новые регионы, - написал генеральный директор Aon Грег Кейс. - Связанные с ними риски растут".

Порядка $103 млрд из общей суммы застрахованных потерь, или около 81%, пришлось на США. Убытки от январских пожаров в Южной Калифорнии, затронувших районы и пригороды Лос-Анджелеса, составили $41 млрд.

Совокупный экономический ущерб от природных катастроф в прошлом году достиг $260 млрд и был существенно ниже среднего значения с начала XXI века, что обусловлено, в частности, отсутствуем разрушительных ураганов в США.

В 2025 году экстремальные природные явления унесли жизни порядка 42 тыс. людей. Более половины этих смертей (25 тыс.) стали следствием экстремальной жары в Европе летом прошлого года, который стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений, отмечает Aon.

#США #страхование #убытки
