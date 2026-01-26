Baltijas balss logotype
Строительный бум наступил в послевоенном Израиле 1 808

Бизнес
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорогая недвижка растет как на дрожжах.

Дорогая недвижка растет как на дрожжах.

Рост в секторе составил 30%, лидирует Тель-Авив.

С октября 2024 года по сентябрь 2025-го в Израиле начато строительство 81.020 единиц жилья, что на 31,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев (с октября 2023 года по сентябрь 2024-го). Такие данные публикует в четверг, 18 декабря, Центральное статистическое бюро, отмечая, что примерно четверть новых строительных проектов приходится на центр страны (24,7%).

На месте снесенных старых домов возводится 17.570 квартир, половина из которых (53,3%) - в Тель-Авиве, а около четверти (24,1%) - в Центральном округе.

По количеству начатых проектов в последние 12 месяцев лидируют Тель-Авив, Иерусалим, Петах-Тиква, Офаким, Рамат-Ган. С октября 2024 года по сентябрь 2025-го было выдано около 81.560 разрешений на строительство, что на 10,9% больше по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Из общего числа квартир, на которые были выданы разрешения, 25,3% находились в Центральном округе, 22,8% – в районе Тель-Авива, в 16,6% – в Южном округе.

Что касается квартир, находящихся в стадии активного строительства, то на конец сентября 2025 года их количество равнялось 203.310 - самый высокий показатель за последние годы. Среди причин: увеличение срока строительства, из-за которого многие квартиры дольше остаются в стадии активного строительства. Около половины всех таких квартир расположены в Тель-Авиве и Центральном округе (25,3% и 24%, соответственно).

В Израиле большая часть строительства приходится на жилье: за 12 месяцев, с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, площадь начатых строительных работ составила 19,7 миллиона квадратных метров. 76% из них предназначалось для жилого строительства, а 24% - для нежилого.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го января

    Вот, вот,пора многим сионистам покинуть Латвию и отбыть в Израиль. А в то же время ,по словам американских журналистов,в телах погибших иранских детей обнаружены израильские пули стратегического назначения (Стюарт Питерс) Вперёд,на историческую Родину,товарищ R,гавнодав из Дельфи и описывающий на вв.лв.🔯👽😈

    1
    4

