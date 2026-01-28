Беларусская официальная статистика подсчитала, что ВВП Беларуси за прошлый год вырос на 1,3% год к году, хотя власти планировали 4,1%. Что пошло не так?

Cогласно первой оценке, беларусская экономика выросла в прошлом году на 1,3%. Главным тормозом стала обрабатывающая промышленность, которая сократилась на 2,5%, хотя в 2024 году она выросла даже на 5,4% год к году. Ее доля в ВВП – около 20%, то есть дела в этой сфере существенно влияют на всю экономику. Нынешний провал эксперты связывают с проблемами у главного партнера – России. Там стали покупать меньше беларусской продукции.

Кроме того, упали грузовые перевозки, на 2,6%. Вниз тянула и оптовая торговля, что сократилась на 4,9%.

Зато на 7,1% выросли пассажирские перевозки. Число пассажиров увеличилось на 1,5%.

Хороший результат показал и розничная торговля, что выросла на 6,6% год к году. Ежедневно беларусы оставляли в магазинах в среднем 30,9 рубля (в позапрошлом году – 27,5 рубля). Не обидели потребители и общественное питание, эта отрасль выросла на 5,1%.

Эксперт исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук в комментарии «Белсату» ранее говорил, что в прошлом году беларусская экономика начала возвращаться к состоянию болота, когда рост есть, но он очень слабый.

Власти планировали, что в прошлом году ВВП увеличится на 4,1%, а на этот год прогнозируют 2,8%. Аналитик сомневается, что это реально: «План властей вновь стимулировать инвестиции, как и в 2025 году, будет натыкаться на ограничения: слабые финансы предприятий, внешний дефицит и инфляционное давление». По словам Крука, стоит рассчитывать на рост около 1,5%.