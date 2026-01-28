Baltijas balss logotype
Лукашенко обеспечил экономике полуторапроцентный рост 0 210

Бизнес
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белорусское народное хозяйство поднимается, но медленно.

Белорусское народное хозяйство поднимается, но медленно.

Стратегический союзник сократил закупки местной продукции.

Беларусская официальная статистика подсчитала, что ВВП Беларуси за прошлый год вырос на 1,3% год к году, хотя власти планировали 4,1%. Что пошло не так?

Cогласно первой оценке, беларусская экономика выросла в прошлом году на 1,3%. Главным тормозом стала обрабатывающая промышленность, которая сократилась на 2,5%, хотя в 2024 году она выросла даже на 5,4% год к году. Ее доля в ВВП – около 20%, то есть дела в этой сфере существенно влияют на всю экономику. Нынешний провал эксперты связывают с проблемами у главного партнера – России. Там стали покупать меньше беларусской продукции.

Кроме того, упали грузовые перевозки, на 2,6%. Вниз тянула и оптовая торговля, что сократилась на 4,9%.

Зато на 7,1% выросли пассажирские перевозки. Число пассажиров увеличилось на 1,5%.

Хороший результат показал и розничная торговля, что выросла на 6,6% год к году. Ежедневно беларусы оставляли в магазинах в среднем 30,9 рубля (в позапрошлом году – 27,5 рубля). Не обидели потребители и общественное питание, эта отрасль выросла на 5,1%.

Эксперт исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук в комментарии «Белсату» ранее говорил, что в прошлом году беларусская экономика начала возвращаться к состоянию болота, когда рост есть, но он очень слабый.

Власти планировали, что в прошлом году ВВП увеличится на 4,1%, а на этот год прогнозируют 2,8%. Аналитик сомневается, что это реально: «План властей вновь стимулировать инвестиции, как и в 2025 году, будет натыкаться на ограничения: слабые финансы предприятий, внешний дефицит и инфляционное давление». По словам Крука, стоит рассчитывать на рост около 1,5%.

Читайте нас также:
#Лукашенко #инвестиции #торговля #промышленность #ВВП #экономика #Беларусь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

