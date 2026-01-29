Президент Беларуси подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)».

Что дальше? А будет вот что.

В стране появятся криптобанки – обычные компании, которые смогут одновременно работать с криптовалютой и предоставлять классические банковские услуги: переводы, вклады, кредиты.

Чтобы получить статус криптобанка, компании придётся стать резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и быть включённой в специальный реестр Национального банка.

Криптобанки будут работать по правилам небанковских финансовых организаций и подчиняться решениям руководства ПВТ.

Люди получат доступ к новым финансовым продуктам, которые сочетают надежность обычного банка со скоростью и удобством криптовалютных операций.

Цель указа – укрепить позиции Беларуси как лидера в финансовых IT-технологиях и привлечь больше технологичного бизнеса в страну.

Между тем, 2025-й был самым спокойным годом в истории BTC.

Именно в 2025-м волатильность первой криптовалюты снизилась до минимума. В Ark Invest считают это фундаментальным плюсом для будущей, скорректированной с учетом рисков, доходности.

Ранее заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз заявил, что появление БелАЭС создало условия, при которых были сформировали стимулирующие тарифы для привлечения майнинга в страну. Они увязаны с объемом потребления электроэнергии. Чем больше электроэнергии потребляется, тем дешевле этот ресурс стоит.

К настоящему времени мощность, используемая майнерами, превышает 120 МВт, подсчитали в Минэнерго. Одновременно заметен «достаточно бурный» интерес со стороны различных инвесторов к строительству майнинговых ферм в Беларуси.

Ранее Минэнерго заявляло о готовности принять китайских и российских майнеров.