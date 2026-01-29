Финляндия будет нуждаться в ледоколах и в будущем, несмотря на изменение климата. Меняющийся состав торгового флота поддерживает потребность в ледкольных судах: обычные корабли постепенно утрачивают способность преодолевать льды.

Тёплое начало зимы отразилось на графике выхода ледоколов в море: первое крупное судно вышло на воду только в канун Нового года.

Год назад первый ледокол компании Arctia, которая владеет и занимается эксплуатацией крупных ледокольных судов, отправился на дежурство примерно на две недели раньше.

Пааво Койонен, директор по операциям компании Arctia, отмечает, что изменение климата принесло новые вызовы для ледокольной службы. Современные зимы стали более ветреными, что существенно осложняет работу.

Микко Суоминен, доцент Университета Аалто, подчёркивает, что меняющийся состав торгового флота поддерживает потребность в ледоколах, даже если зимы становятся мягче. Современные суда всё больше оптимизируются для плавания в открытой воде, и их способность преодолевать ледовые преграды становится ниже, чем у предыдущих поколений кораблей.

Финляндия построила значительное количество ледоколов для себя и на экспорт, включая атомные «Таймыр» и «Вайгач» для СССР, и сейчас готовится к крупной сделке с США на 11 ледоколов, 4 из которых построят в Финляндии. Точное число всех построенных ледоколов сложно подсчитать, но Финляндия проектирует до 80% мировых ледоколов, а финские верфи строят около 60% из них, включая ледокол «Поларис» (2017) и новый проект «Арктические ледоколы» (2026-2028).