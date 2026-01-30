Россия создала глобальную сеть, которая позволяет ей получать запчасти к двигателям финской компании Wärtsilä, несмотря на санкции. По данным отдела журналистских расследований Yle MOT, в 2023–2025 годах в Россию поступило деталей Wärtsilä на сумму около шести миллионов евро.

Теневые суда, которые участвуют в транспортировке российской нефти и, таким образом, финансируют войну в Украине, также используют продукцию финской компании.

Один из ключевых посредников – компания Arnika Trade LLC, расположенная на окраине Тбилиси, столицы Грузии. Компания отправила в Россию запчастей для двигателей Wärtsilä на сумму более миллиона евро. Среди стран отправления указываются, в частности, Китай, ОАЭ, Индия и даже Мальдивы.

Единственный клиент Arnika – российская компания Elite Shipping, которая, в свою очередь, сотрудничает, например, с Prime Shipping, одним из крупнейших российских перевозчиков нефти и нефтепродуктов.

В сеть, созданную Россией, входят десятки компаний-посредников. Почти 60 российских фирм приобрели запчасти Wärtsilä с начала войны в Украине. Продавцов насчитывается более сотни, большинство из них – из Китая, ОАЭ и Турции.

Wärtsilä: Мы не хотим, чтобы наша продукция попадала в Россию

Директор по корпоративным и правовым вопросам Wärtsilä Нора Стейнер-Форсберг заявила Yle, что компания серьезно относится к санкциям.

– К сожалению, на рынке есть участники, которые обходят санкции. Это общая проблема для всех международных компаний, – сказала Стейнер-Форсберг.

Wärtsilä ушла с российского рынка вскоре после начала войны в Украине в 2022 году, и компания не хочет, чтобы ее продукция продавалась в Россию.

В договорах компании есть пункт, запрещающий клиентам дальнейший экспорт продукции в РФ. Стейнер-Форсберг не хочет комментировать, предпринимала ли Wärtsilä меры в отношении каких-либо клиентов из-за нарушения условий.

– На наш взгляд, санкции играют важную роль, – отметила Стейнер-Форсберг.

Yle также запросило комментарии у министра иностранных дел Элины Валтонен (КП), однако она отменила назначенное на понедельник интервью.

В России разработали секретный план

По данным Yle, двигатели Wärtsilä установлены как минимум на 30 судах из санкционного списка ЕС. Общее число может быть больше, поскольку таких судов, по разным оценкам, насчитывается до двух тысяч.

Россия уже давно проявляет особый интерес к деталям Wärtsilä. В статье российского издания "Нефтегаз" утверждается, что крупнейший российский судовладелец "Совкомфлот" разрабатывал планы по закупке продукции Wärtsilä в обход санкций.

"Совкомфлот", находящийся в государственной собственности, контролирует значительную часть российского теневого флота. Компания открыла офис в Дубае, чтобы гарантировать поставки запчастей Wärtsilä во время действия санкций.

Анализ данных таможни на русском языке, проведенный Yle, показал: часть отправленных в Россию запчастей Wärtsilä была предназначена конкретным судам-призракам. Так, для судна RN Sakhalin, перевозящего топливо на Дальнем Востоке, китайская компания отправила запчасти для дизельного двигателя Wärtsilä.

Из Турции были отправлены детали для двигателя Wärtsilä танкеру Assia, принадлежащему Prime Shipping. Этот танкер также транспортирует российскую нефть на экспорт. Ремонтный комплект Wärtsilä был отправлен и на судно Vasily Dinkov, осуществляющее перевозки нефти в Арктике.

Запчасти Wärtsilä могли поступать ко всем ключевым участникам российского морского и теневого флота, что позволяет продолжать санкционную торговлю нефтью и увеличивать военный бюджет России.