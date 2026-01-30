Россияне за прошлый год вложили в новостройки 1,7 трлн рублей собственных средств, оценил аналитический центр «Дом.PФ». Всего выручка застройщиков от продажи новостроек составила 5,2 трлн руб. (около 55 миллиардов евро).

Основную часть обеспечила ипотека — 3,7 трлн руб. Из оставшихся 1,5 триллионов 0,4 трлн руб., по оценке аналитиков госкомпании, пришлась на рассрочки, а сделки на оставшиеся 1,1 трлн руб. были совершены полностью за наличные средства. Собственные средства используются и в ипотеке – для первоначального взноса. При взносе 20% это примерно 0,6 трлн руб. «Таким образом, граждане вложили в новостройки 1,7 трлн руб.: 1,1 трлн — наличными и 0,6 трлн в виде первоначального взноса», — объясняет «Дом.РФ».

Рынок жилья активизировался во втором полугодии: стали расти выдачи ипотеки, продажи и цены. Аналитики «Дом.РФ» и другие эксперты связывают это с начавшимся снижением ключевой ставки. Вместе с ней уменьшились проценты по рыночной ипотеке, а также по вкладам, что стимулировало переток части сбережений из банков на рынок жилья.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Алексей Кирюхин еще летом 2025 г. отмечал, что снижение ставок по вкладам подталкивает часть населения со сбережениями к поиску альтернативных способов вложения средств, в том числе — к инвестициям в недвижимость. В условиях снижения доходности депозитов вырос интерес населения к покупке недвижимости (наиболее заметно – в Московском регионе и регионах Юга), отмечал Центробанк в октябрьском обзоре региональной экономики.

Руководители ЦБ, обсуждая ключевую ставку в декабре, отметили изменение структуры прироста сбережений: «Снижение притока средств на срочные депозиты в последние месяцы сопровождалось ростом вложений в ценные бумаги и недвижимость, что является естественной реакцией на снижение процентных ставок». Масштаб может быть существенным: ЦБ пишет, что некоторые из участников дискуссии даже высказали мнение, что увеличение вложений в недвижимость может повлиять на инфляцию, поскольку сопровождается ростом спроса на потребительские товары и услуги (например, ремонт).

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова называет недвижимость «вторым выбором после депозитов» для россиян в качестве вложения денег: «В недвижимость идет достаточно большой поток сбережений». Оценить масштаб перетока из банков сложно, но то, что держатели крупных депозитов переводят деньги на финансовые рынки и на рынок недвижимости, по ее мнению, косвенно подтверждается данными Агентства по страхованию вкладов (АСВ): самые крупные вклады (свыше 10 млн руб.) росли медленнее других: всего на 2,6% по объему и на 11,2% по количеству за январь-сентябрь. При этом общая сумма вкладов выросла на 8%. В результате за девять месяцев доля таких вкладов сократилась с 31,8% до 30,6%.

Жилье может оттянуть на себя часть средств с депозитов, признавала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Чтобы процесс не был лавинообразным, регулятор «будет снижать ставку постепенно и смотреть, чтобы привлекательность рублевых депозитов и сберегательное поведение у людей сохранялись», говорила она. При осторожном снижении ключевой ставки продолжится некоторый переток инвесторов из банков на рынок недвижимости, полагают эксперты Kept.

1,7 триллиона, которые россияне вложили в недвижимость, сопоставимы с суммами, которые они вкладывали в другие инструменты. Центробанк пока не подвел итоги, но по его данным, российские домохозяйства за 12 месяцев по ноябрь 2025 г. вложили в паи и акции 1,3 трлн руб., в облигации – 1,2 трлн.