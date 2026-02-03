Baltijas balss logotype
Долгая дорога в море: в Ригу завезут 20 тысяч тонн керосина из США 5 11031

Бизнес
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Долгая дорога в море: в Ригу завезут 20 тысяч тонн керосина из США

В этот четверг, 5 февраля, в Рижском порту у причалов Кундзиньсалы ожидается прибытие судна DAS, которое доставит авиационное топливо из Соединённых Штатов.

В порту назвали это событие историческим — впервые в истории Латвии авиационное топливо закупается и поставляется из США.

Этот шаг, по мнению логистов, имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности страны и развивать устойчивые трансатлантические партнёрства.

Одновременно с приёмом судна откроют новую топливной наливно-сливной эстакады, которая позволит обрабатывать до 200 000 тонн топлива в месяц.

Эстакада предназначена как для поставок авиационного топлива в Рижский аэропорт, так и для снабжения автозаправочных станций по всей Латвии.

Судно DAS доставит в Рижский порт 20 000 тонн авиационного топлива, что в зимний период соответствует примерно двухмесячному объёму общего потребления авиационного топлива Рижским аэропортом.

Судно с авиационным керосином в Риге будут встречать представители посольства США в Латвии.

#США #Латвия #логистика #топливо
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • I
    Inga
    4-го февраля

    Очень круто,посол будет керосин принимать.

    22
    2
  • MG
    Mihails Goncarovs
    4-го февраля

    А поближе нельзя купить? Россия, Азербайджан, ОАЭ. Разницу между возможно более дешёвой покупкой и этой, пожалуйста внесите в бюджет из карманов ответственных чиновников!

    32
    3
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    4-го февраля

    Историчесское событие)))))))))))))))))))))) СКОЛЬКО НАЛОГОВЫХ ДЕНЕГ ПОТРАТИЛИ?????? ИСТОРИКИ С ДВУМЯ ИСТОРИЯМИ УСПЕХА!!! !? НЕ ПО СРЕДСТВАМ ЖИВЁТЕ!!!!!!!? СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОПЛИВА!!!!! ДЛЯ АЭРОПОРТА ЖИВУЩЕГО -ТОЖЕ ЗА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ЗА ДОЛГОВЫЕ ДЕНЬГИ ЕВРО-СОЮЗА-ОЧЕРЕДНОГО СОЮЗА!!!!??))))))))))БЕЗ СОЮЗОВ - ВАМ НУ НИ КАК!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    30
    4
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Вообще то в статье о 20 тыс. тонн, а 20 тонн только для заправки керосиновых ламп в сейме.

    59
    2
  • П
    Процион
    Дед
    4-го февраля

    Да, это прибл. четверть ёмкости ж-д. цистерны (75-100 тонн).

    10
    1
