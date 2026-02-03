В этот четверг, 5 февраля, в Рижском порту у причалов Кундзиньсалы ожидается прибытие судна DAS, которое доставит авиационное топливо из Соединённых Штатов.

В порту назвали это событие историческим — впервые в истории Латвии авиационное топливо закупается и поставляется из США.

Этот шаг, по мнению логистов, имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности страны и развивать устойчивые трансатлантические партнёрства.

Одновременно с приёмом судна откроют новую топливной наливно-сливной эстакады, которая позволит обрабатывать до 200 000 тонн топлива в месяц.

Эстакада предназначена как для поставок авиационного топлива в Рижский аэропорт, так и для снабжения автозаправочных станций по всей Латвии.

Судно DAS доставит в Рижский порт 20 000 тонн авиационного топлива, что в зимний период соответствует примерно двухмесячному объёму общего потребления авиационного топлива Рижским аэропортом.

Судно с авиационным керосином в Риге будут встречать представители посольства США в Латвии.