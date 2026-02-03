Ryanair отказался от спутникового интернета Starlink, так как это слишком дорого. Зато руководство латвийского авиакомпании airBaltic ухватилось за предложение и установило интернет уже на 23 самолетах.

Даренному коню в зубы не смотрят?

Американский мультимиллиардер Илон Маск дарит всем желающим авиакомпаниям технологию Starlink для предоставления Wi-Fi на борту самолетов.

Однако, не все так просто. Как утверждает глава Ryanair Майкл О'Лири, необходимое оборудование на фюзеляже самолетов увеличивает расход топлива. Кроме того, сама по себе установка оборудования для приема спутникового сигнала тоже недешево. В целом "бесплатный" интернет обойдется ирландской компании в 200-250 млн долларов США.

Парк самолетов авиакомпании Ryanair составляет 650 бортов. То есть установка Starlink на один лайнер обойдется примерно в 300 тыс долларов.

Парк самолетов авиакомпании airBaltic составляет 52 самолета. Если использовать рассчеты Майкла О'Лири, то оборудовать их все интернетом от Илона Маска будет стоить airBaltic около 15 млн долларов США. Не слишком ли дорогое удовольствие для проблемной авиакомпании?

Коммерческая тайна

Портал bb.lv обратилась за комментариями к латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Хорошая новость – там ответили на вопросы. Плохая – ответили невнятно, уклончиво. Впрочем, судите сами.

— Сколько самолётов airBaltic уже были переоборудованы для обеспечения приёма сигнала Starlink?

— В настоящее время система Starlink уже установлена на 23 самолётах airBaltic.

Планируется, что в течение 2026 года это число достигнет примерно 30 воздушных судов. Следует подчеркнуть, что самолёты не «переоборудуются» — на них устанавливается дополнительная система, обеспечивающая доступ к интернету посредством спутникового соединения.

— Сколько стоит переоборудование одного самолёта?

— За более подробной информацией о затратах просим обращаться к поставщику — компании Starlink.

— Планирует ли airBaltic ввести плату за пользование интернетом, чтобы хотя бы частично покрыть расходы на установку Starlink?

— В настоящее время airBaltic не планирует вводить плату за пользование интернетом во время полёта.

— Глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что компания SpaceX предложила Starlink бесплатно. Как было в вашем случае — получила ли airBaltic эту технологию: а) бесплатно; б) заплатив за неё (если да, то сколько); или в) SpaceX заплатила airBaltic за внедрение этого интернет-решения?

— Сотрудничество авиакомпании airBaltic со Starlink основано на коммерческом договоре, условия которого не подлежат публичному раскрытию.

— Глава Ryanair Майкл О’Лири отметил, что внедрение Starlink на 650 самолётах Ryanair обойдётся в 200–250 миллионов долларов США. Какие расходы понесла airBaltic?

— airBaltic не комментирует публичные заявления других авиакомпаний или детали их договорённостей. При этом следует подчеркнуть, что внедрение системы Starlink, как и любой новой технологии в авиации, связано с сопутствующими расходами на установку, обслуживание оборудования и его интеграцию в операционные процессы.

Необходимо также отметить, что флот airBaltic, масштаб деятельности и бизнес-модель существенно отличаются от конкурентов, поэтому прямые финансовые сравнения между двумя компаниями некорректны.

В данном случае airBaltic рассматривает понесённые затраты как долгосрочные инвестиции в пассажирский опыт, качество продукта и конкурентоспособность бренда, а не как отдельную статью расходов, которую необходимо напрямую компенсировать за счёт дополнительной платы с пассажиров.

Сам дурак!

Отказа от Starlink поссорил продавца (главу SpaceX Илона Маска) и несостоявшегося покупателя (гендиректора Ryanair Майкла О'Лири).

Маск назвал О'Лири "невыносимым" и "идиотом" после того, как тот отказался от установки технологии Starlink на борту своих самолетов.

О'Лири за словом в карман не полез. Выступая на пресс-конференции он сказал, что не воспринимает оскорбления Маска как нечто серьезное, отметив, что его регулярно оскорбляют дома четверо детей-подростков, а также многие другие люди.

"Если он хочет называть меня идиотом – он не первый и точно не последний...", – сказал глава Ryanair.