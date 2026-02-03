Во вторник в латвийском сегменте биржи "Nord Pool" ожидается очень высокая рыночная цена на электроэнергию в течение нескольких часов, свидетельствует опубликованная информация АО "Latvenergo", пишет ЛЕТА.

С 17:00 до 18:00 цена на электроэнергию на бирже составит 0,7435 евро за киловатт-час (кВт⋅ч), а с 16:00 до 17:00 — 0,6013 евро за кВт⋅ч.

Самая низкая цена на электроэнергию во вторник была зафиксирована с 1:00 до 2:00 — 0,1741 евро за кВт⋅ч.

Колебания биржевой цены на электроэнергию повлияют на тех потребителей, у которых заключены договоры с привязкой к биржевой цене.

Согласно данным, опубликованным Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ), в третьем квартале 2025 года доля договоров с плавающей ценой среди домохозяйств составляла 16,2%, а в сегменте юридических лиц — 38%.