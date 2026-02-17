Начальную цену установят «в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», говорится в документе.

Портал bb.lv уже писал о том, что РЖД готов расстаться с Рижским вокзалом. Тогда холдинг оценил стоимость объекта примерно в 1 млрд руб (около 11 млн евро).

Представитель РЖД говорил, что продажа вокзала позволит «интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе», а также создать привлекательную общественную зону для жителей Москвы и туристов.

Рижский вокзал построен в неорусском стиле. Он был открыт в 1901 году и назывался Виндавским — в честь латвийского города Виндава (сейчас — Вентспилс), с которым соединяла Москву железная дорога. В 1930 году вокзал сменил название на Балтийский, в 1942-м он стал Ржевским, а современное наименование он получил в 1946 году.

Что касается Дома Москвы в Риге, то он был конфискован Латвийским государством в январе 2024 года. Планировалось продать здание на аукционе, а вырученные деньги переслать Украине. Однако прошло уже восемь аукционов, цена была снижена с 3,57 миллиона евро до 2,142 миллиона евро, однако ни один покупатель на аукцион так и не заявился.