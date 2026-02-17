Baltijas balss logotype
Вслед за Домом Москвы в Риге попытаются продать Рижский вокзал в Москве 8 36788

Бизнес
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вслед за Домом Москвы в Риге попытаются продать Рижский вокзал в Москве

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала на открытом аукционе.

Начальную цену установят «в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», говорится в документе.

Портал bb.lv уже писал о том, что РЖД готов расстаться с Рижским вокзалом. Тогда холдинг оценил стоимость объекта примерно в 1 млрд руб (около 11 млн евро).

Представитель РЖД говорил, что продажа вокзала позволит «интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе», а также создать привлекательную общественную зону для жителей Москвы и туристов.

Рижский вокзал построен в неорусском стиле. Он был открыт в 1901 году и назывался Виндавским — в честь латвийского города Виндава (сейчас — Вентспилс), с которым соединяла Москву железная дорога. В 1930 году вокзал сменил название на Балтийский, в 1942-м он стал Ржевским, а современное наименование он получил в 1946 году.

Что касается Дома Москвы в Риге, то он был конфискован Латвийским государством в январе 2024 года. Планировалось продать здание на аукционе, а вырученные деньги переслать Украине. Однако прошло уже восемь аукционов, цена была снижена с 3,57 миллиона евро до 2,142 миллиона евро, однако ни один покупатель на аукцион так и не заявился.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    18-го февраля

    Donald, все гораздо банальней. Никто не хочет выбрасывать деньги на ветер.

    26
    2
  • С
    Сарказм
    18-го февраля

    Респект пропагандерам, ухитрились накатать статейку и ни разу не упомянуть ни то, что вместе с вокзалом (интересно, кому он будет нужен?) РЖД планирует продать и свой небоскреб в Москва-Сити, и еще примерно тысячу объектов недвиги по всей РФ, ни собственно причину этого (компания под руководством "эффективных менеджеров" начиная с другана пуйла Якунина, известного шубохранилищем, по сути в предбанкротном состоянии с долгами выше 4 трлн. на фоне ежегодного падения объемов грузов, общих нерадужных перспектив рашнэкономики и исчерпании всех возможных резервов у государства, у которого нет денег спасать утопающих). Зато к дому Москвы привязать смогли. Вау

    12
    67
  • DT
    Donald Trump
    17-го февраля

    Интересно,что ни один человек не явился на аукцион в Риге по продаже дома Москвы . Никто не желает брать грех на душу?

    164
    9
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го февраля

    Рижский вокзал, это только часть то Москвы. Если уж продавать, дак всю Москву сразу, что тут мелочиться.

    15
    100
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Этот вокзал принадлежит России и Латвия тут вообще ни причем

    158
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    17-го февраля

    Из за таго,что Латвия отминила поезда с Россией,вокзал придеца продават.

    49
    14
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Если написать продают дом Москвы, а потом добавить и квартиру Риге, это будет такой же бессмысленный заголовок

    94
    2
  • YY
    Yu Yu
    17-го февраля

    только вслед имеет другой след..Продают не отжатое, с юридическими последствиями

    131
    2
Читать все комментарии

