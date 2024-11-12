В Риге продают Дом Москвы, а в Москве продают Рижский вокзал 1 3325

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Риге продают Дом Москвы, а в Москве продают Рижский вокзал

Сумма сделки по продаже Рижского вокзала может составить около 1 млрд руб. (около 10 млн евро). Дом Москвы в Риге пробуют продать за 2,499 млн евро.

Миллиард рублей - именно такая оценка будет обсуждаться на заседании совета директоров ОАО “РЖД”, которое пройдет 12 ноября. Монополия уже выносила на собрание вопрос о предварительном согласии на продажу этого актива в сентябре, но тогда его результаты не раскрывались.

Здание вокзала в русском стиле было построено еще в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Тогда это были своего рода ворота в западную часть Российской империи. А сам вокзал назывался Виндавским. Виндава — нынешний латвийский Вентспилс — в начале XX века была крупным балтийским портом и имела большое значение для Москвы. 

В последние десятилетия с этого вокзала отправлялись поезда в Ригу, Псков и Великие Луки. Сейчас он обслуживает только дальние пригородные маршруты в направлении станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево и Дедовск.

Как сообщал bb.lv, в Риге конфискован и выставлен на аукцион Дом Москвы. Впрочем, купить его желающих нет и в преддверии очередного аукциона цена на здание вновь снижена.

#вокзал #дом Москвы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
