Правление государственного агентства "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) во вторник приняло решение снизить на 10% стартовую цену аукциона по продаже Дома Москвы, расположенного в Риге, на ул. Марияс, 7, сообщили агентству ЛЕТА представители VNĪ.

Таким образом, стартовая цена объекта на следующем аукционе составит 2,499 миллиона евро.

Это уже второе снижение цены на Дом Москвы - первое снижение на 20% было сделано в октябре 2024 года после первого неудачного аукциона.

Уже сообщалось, что повторный аукцион Дома Москвы не вызвал интереса у потенциальных инвесторов. Объект был выставлен на аукцион по стартовой цене 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.