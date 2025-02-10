Конкурс «Супернова»: оценки зрителей и жюри сильно отличаются

В конкурсе песен Латвийского телевидения "Супернова" оценки зрителей и жюри по тройке победителей оказались различными, сообщает агентство LETA.

В конкурсе победила группа "Tautumeitas" с песней "Bur man laimi", которая представит Латвию на конкурсе песни "Евровидение" в этом году. Зрители присудили им 61 028 голосов и второе место, а жюри — третье.

В свою очередь, на втором месте в общем зачете оказалась певица Эмилия, хотя по итогам голосования зрителей она получила третье место и 56 577 голосов, а жюри присудило ей второе место.

Третье место по итогам конкурса заняла группа "Citi Zēni", которая в голосовании зрителей оказалась на пятом месте, а в оценках жюри — на первом.

Зрители отдали первое место группе "The Ludvig" с 69 933 голосами, однако жюри оценило их на шестое место.

Chris Noah по итогам голосования зрителей и жюри занял четвертое место.

"Bel Tempo" и Legzdina в оценке зрителей заняли седьмое место, а в оценке жюри — пятое.

Группа Palú оказалась на восьмом месте по версии зрителей, а по версии жюри — на седьмом.

Markus Riva занял шестое место в голосовании зрителей и десятое — в оценке жюри.

Группа "Sinerģija" по итогам голосования зрителей заняла девятое место, а по версии жюри — восьмое.

Группа "Tepat" заняла десятое место в голосовании зрителей и девятое место в оценке жюри.

На конкурсе песни "Евровидение" в Базеле песня Латвии будет исполняться во втором полуфинале 15 мая. В нем Латвия будет соревноваться с Арменией, Австралией, Австрией, Грецией, Ирландией, Литвой, Черногорией, Чехией, Данией, Финляндией, Грузией, Израилем, Люксембургом, Мальтой и Сербией. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал — 17 мая.